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Business

Dow surpasses 19,000 as a record-setting drive continues

By Marley Jay
Associated Press

Published: November 22, 2016 - 06:54 PM
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Trader Timothy Nick works on the floor of the New York Stock Exchange, Tuesday. U.S. stocks are rising Tuesday morning after most major indexes closed at record highs the day before. (AP Photo/Richard Drew)


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