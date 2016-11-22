All CATEGORIES
☰ Menu

Business

Dow surpasses 19,000 as a record-setting drive continues

By Marley Jay
Associated Press

Published: November 22, 2016 - 06:54 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Trader Timothy Nick works on the floor of the New York Stock Exchange, Tuesday. U.S. stocks are rising Tuesday morning after most major indexes closed at record highs the day before. (AP Photo/Richard Drew)


MORE IN BUSINESS

Business news brief — Nov. 24 - 9:09 PM

ECONOMY

travel24cut01
Thanksgiving travel expected to be heaviest since 2007 - 10:13 PM
ohcargo24cut
Judge orders striking cargo pilots back to work - 9:26 PM
changing24cut_01
A look at four trends for the 2016 holiday shopping season - 9:09 PM
smallbiz24cut
At risk: Many companies don’t have enough disaster insurance - 9:09 PM
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next