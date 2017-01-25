All CATEGORIES
☰ Menu

Downtown Akron loses 3 Point; eatery says shutdown related to underground fire last month

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: January 25, 2017 - 08:16 PM | Updated: January 26, 2017 - 08:09 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Despite the temporary closing sign on the door, 3 Point restaurant owners Domenic Fragomeni and Chad Leek, said Wednesday on their Facebook page that after 7 years in business, "the restaurant shut down due to circumstances related to the underground fire that occurred Dec. 12. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

huntakron26web Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Huntington Bank anticipates it will occupy all former FirstMerit downtown Akron buildings, employ 1,500 here by 2018 - 11:45 AM

Huntington Bank anticipates it will occupy all three former Akron FirstMerit office buildings and surpass promised employment numbers from its merger agreement, the bank’s Akron regional president said Wednesday.

childrens26cut_03
Akron Children’s Hospital: Behavioral health unit for kids in crisis expands this month, already full
Unemployment_Benefits_30130.jpg-1ddf9~2
U.S. unemployment claims tick up to 259,000, but remain low
three26cut_01
Downtown Akron loses 3 Point; eatery says shutdown related to underground fire last month
wall26cut_4
Dow 20,000: What does it mean and where does it go?
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next