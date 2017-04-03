Drivers see jump in gas prices around Ohio since last week

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IE9oaW8gZHJpdmVycyBhcmUgbm90aWNpbmcgYSBqdW1wIGluIGdhcyBwcmlj
ZXMgY29tcGFyZWQgd2l0aCBhIHdlZWsgYWdvLjwvcD48cD5PaGlvJiM4MjE3O3MgYXZlcmFnZSBw
cmljZSBmb3IgYSBnYWxsb24gb2YgcmVndWxhciBmdWVsIHdhcyAkMi4zMSBpbiBNb25kYXkmIzgy
MTc7cyBzdXJ2ZXkgZnJvbSBhdXRvIGNsdWIgQUFBLCB0aGUgT2lsIFByaWNlIEluZm9ybWF0aW9u
IFNlcnZpY2UgYW5kIFdFWCBJbmMuIFRoYXQmIzgyMTc7cyAxOCBjZW50cyBoaWdoZXIgdGhhbiBs
YXN0IHdlZWsgYW5kIHdlbGwgYWJvdmUgdGhlICQyIGF2ZXJhZ2UgZnJvbSBhIHllYXIgYWdvLjwv
cD48cD5UaGUgbmF0aW9uYWwgYXZlcmFnZSByb3NlIHRvIGFib3V0ICQyLjMzIG9uIE1vbmRheSwg
YSBmZXcgcGVubmllcyBoaWdoZXIgdGhhbiB3aGF0IGl0IGhhZCBiZWVuIGZvciBzZXZlcmFsIHdl
ZWtzLiBUaGUgbmF0aW9uYWwgYXZlcmFnZSB3YXMgbG93ZXIgYXQgdGhpcyB0aW1lIGxhc3QgeWVh
ciBhdCAkMi4wNi48L3A+PHA+QUFBIGhhcyBzYWlkIGdhcyBwcmljZXMgd291bGQgcmlzZSBhcyBy
ZWZpbmVycyBzd2l0Y2ggZnJvbSB3aW50ZXItYmxlbmQgdG8gc3VtbWVyLWJsZW5kIGdhc29saW5l
LCBidXQgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBhbHNvIHVuY2VydGFpbnR5IGJlY2F1c2Ugb2YgYSBwb3NzaWJs
ZSBleHRlbnNpb24gb2YgYW4gYWdyZWVkIGNydWRlIG9pbCBwcm9kdWN0aW9uIGN1dC48L3A+PHA+
JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPk9ubGluZTogQUFBIERhaWx5IEZ1ZWwgR2F1Z2Ug
UmVwb3J0IGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9mdWVsZ2F1Z2VyZXBvcnQuYWFhLmNvbSIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly9mdWVsZ2F1Z2VyZXBvcnQuYWFhLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.