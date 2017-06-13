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Health

Drones carrying defibrillators could aid heart emergencies

By Lindsey Tanner
Associated Press

Published: June 13, 2017 - 07:03 PM | Updated: June 13, 2017 - 09:37 PM
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This file photo shows a drone at a testing site in Lincoln, Neb. An experimental study in Sweden suggests drones equipped with heart defibrillators could help with response times for out-of-hospital cardiac arrest. Drones arrived at the scene of cardiac arrests almost 17 minutes faster on average than ambulances in a study in rural Sweden. (AP Photo/Nati Harnik)


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