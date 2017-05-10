East Ohio Gas name to be retired as parent company switches moniker to Dominion Energy Ohio

PHA+UklDSE1PTkQsIFZBLjogRW5lcmd5IGdpYW50IERvbWluaW9uIFJlc291cmNlcyBJbmMuIGhh
cyBjaGFuZ2VkIGl0cyBuYW1lIHRvIERvbWluaW9uIEVuZXJneSBJbmMuPC9wPjxwPkFuZCBhcyBh
IHJlc3VsdCwgTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gdXRpbGl0eSBjdXN0b21lcnMgc3RhcnRpbmcgRnJpZGF5
IHdpbGwgYmUgc2VlaW5nIGEgbmV3IG5hbWUsIERvbWluaW9uIEVuZXJneSBPaGlvLCBpbnN0ZWFk
IG9mIERvbWluaW9uIEVhc3QgT2hpbyBHYXMuIE9oaW8gcmVndWxhdG9ycyBoYXZlIGFscmVhZHkg
YXBwcm92ZWQgdGhlIG5hbWUgY2hhbmdlLjwvcD48cD5UaGUgUmljaG1vbmQsIFZhLiwgY29tcGFu
eSBzYWlkIGluIGEgbmV3cyByZWxlYXNlIHRoYXQgc2hhcmVob2xkZXJzIHZvdGVkIFdlZG5lc2Rh
eSB0byBhcHByb3ZlIHRoZSBuZXcgY29ycG9yYXRlIG5hbWUuIEl0IGFsc28gaGFzIGFubm91bmNl
ZCB0aGUgbmV3IG5hbWUgb24gaXRzIHdlYiBzaXRlLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmRvbS5j
b20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZG9tLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPlRoZSBwcm9wb3NlZCBj
aGFuZ2Ugd2FzIGFubm91bmNlZCBpbiBGZWJydWFyeS4gQ2hhaXJtYW4sIFByZXNpZGVudCBhbmQg
Q0VPIFRob21hcyBGYXJyZWxsIElJIHNhaWQgYXQgdGhlIHRpbWUgdGhhdCBpdCB3b3VsZCB1bmlm
eSB0aGUgY29tcGFueSYjODIxNztzIGJyYW5kcyB0aHJvdWdob3V0IHRoZSAxOCBzdGF0ZXMgd2hl
cmUgaXQgZG9lcyBidXNpbmVzcy48L3A+PHA+RG9taW5pb24gRW5lcmd5JiM4MjE3O3MgZWxlY3Ry
aWMgYW5kIG5hdHVyYWwgZ2FzIHV0aWxpdGllcyBhbmQgb3RoZXIgYnVzaW5lc3NlcyB3aWxsIGNo
YW5nZSB0aGVpciBuYW1lcyB0byBjb25mb3JtIGluIHRoZSBjb21pbmcgZGF5cy4gQ2hhbmdlcyB0
byBjb21wYW55IGJpbGxzLCBlbXBsb3llZSB1bmlmb3JtcyBhbmQgb3RoZXIgaWRlbnRpZnlpbmcg
bWFya3Mgd2lsbCBvY2N1ciBpbiB0aGUgY29taW5nIG1vbnRocy48L3A+PHA+Q3VzdG9tZXJzIHNo
b3J0bHkgd2lsbCBhbHNvIGJlIHVzaW5nIGEgbmV3IHdlYiBhZGRyZXNzLCA8YSBocmVmPSJodHRw
Oi8vd3d3LkRvbWluaW9uJiMxNzM7RW5lcmd5LmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5Eb21p
bmlvbiYjMTczO0VuZXJneS5jb208L2E+LCBpbnN0ZWFkIG9mIHRoZSBjdXJyZW50IHdlYiBhZGRy
ZXNzLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmRvbS5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZG9t
LmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPlRoZSBjb21wYW55IGlzIGFsc28gaGFzIGEgbmV3IGxvZ28uPC9wPjxw
PkRvbWluaW9uIG9wZXJhdGVzIG9uZSBvZiB0aGUgbmF0aW9uJiM4MjE3O3MgbGFyZ2VzdCBuYXR1
cmFsIGdhcyBzdG9yYWdlIHN5c3RlbXMgYW5kIHNlcnZlcyBtb3JlIHRoYW4gNiBtaWxsaW9uIHV0
aWxpdHkgYW5kIHJldGFpbCBlbmVyZ3kgY3VzdG9tZXJzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.