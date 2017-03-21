All CATEGORIES
☰ Menu

Local business

Ellet IGA to close; home delivery grocery business to be purchased, expanded by Acme

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: March 21, 2017 - 04:18 PM | Updated: March 22, 2017 - 07:41 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ellet IGA cashier Brittany Tell gets a hug from customer Rick Glendening on Tuesday in Akron. "It's a sad situation, said Glendening. I've been coming here since I was 7-years old. I grew up across the street." (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

sears23cut_03 Gene J. Puskar - AP
Hard times for Sears as retailer notes doubt about future

NEW YORK: Sears, a back-to-school shopping destination for generations of kids and the place newlyweds went to choose appliances, has said that after years of losing money that there is “substantial doubt” it will be able to keep its remaining doors open.

google23cut
Google Maps already tracks you; now other people can, too
bstone23_trigui
Bridgestone Americas hires first-ever chief technology officer to oversee Akron campus
Business news briefs — compiled March 23
New_Home_Sales_55539.jpg-ff2ae~1
U.S. new home sales rise despite higher mortgage rates - 10:45 AM
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

Prev Next