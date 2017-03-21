Ellet IGA to close; home delivery grocery business to be purchased, expanded by Acme

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIEVsbGV0IElHQSAmIzgyMTI7IHRoZSBsYXN0IElHQSBncm9jZXJ5IHN0b3JlIGluIHRo
ZSBncmVhdGVyIEFrcm9uIGFyZWEgJiM4MjEyOyBpcyBjbG9zaW5nLjwvcD48cD5CdXQgd2l0aCBp
dHMgY2xvc2luZywgdGhlIHN0b3JlJiM4MjE3O3MgaG9tZSBkZWxpdmVyeSBzZXJ2aWNlIHdpbGwg
YmUgcHVyY2hhc2VkIGJ5IEFjbWUgRnJlc2ggTWFya2V0cy48L3A+PHA+SmltIFRyb3V0LCB0aGUg
cHJlc2lkZW50IG9mIHRoZSBBa3Jvbi1iYXNlZCBBY21lIGNoYWluLCBzYWlkIGhlIHNlZXMgaXQg
YXMgYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gZW50ZXIgYW5kIGV4cGFuZCBpbnRvIGEgbmV3IG1hcmtldCBv
ZiBncm9jZXJ5IHBpY2t1cCBhbmQgZGVsaXZlcnkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBhcmUganVtcGlu
ZyBpbnRvIHRoZSBkZWVwIGVuZCBvZiB0aGUgcG9vbCBvbiBkZWxpdmVyeSwmIzgyMjE7IFRyb3V0
IHNhaWQgZHVyaW5nIGEgcGhvbmUgaW50ZXJ2aWV3IFR1ZXNkYXkuIFRyb3V0IHNhaWQgaGUgcmVj
ZW50bHkgcmVhZCBhbiBhcnRpY2xlIHNheWluZyBjb25zdW1lcnMgYXJlIGV4cGVjdGluZyBncm9j
ZXJ5IGRlbGl2ZXJ5IGJ5IDIwMjAuICYjODIyMDtGb3IgQWNtZSwgd2UmIzgyMTc7dmUgZ290IHRv
IGV4cGVyaW1lbnQgd2l0aCB0aGlzIGJ1c2luZXNzLiBUaGlzIGdpdmVzIHVzIGFuIG9wcG9ydHVu
aXR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGRldGFpbHMgb2YgQWNtZSYjODIxNztzIGZvcmF5IGludG8g
aG9tZSBkZWxpdmVyeSBvZiBncm9jZXJpZXMgYW5kIHBpY2t1cCBhdCB0aGUgc3RvcmUgYXJlIHN0
aWxsIGJlaW5nIHdvcmtlZCBvdXQsIFRyb3V0IHNhaWQuIEhlIGNvbmZpcm1lZCB0aGF0IGhlIGhh
cyBhIHRlbnRhdGl2ZSBhZ3JlZW1lbnQgd2l0aCB0aGUgb3duZXJzIG9mIHRoZSBFbGxldCBJR0Eg
YW5kIGl0cyBIb21ldG93biBHcm9jZXJ5IERlbGl2ZXJ5IHNlcnZpY2UsIHdoaWNoIHdhcyBiYXNl
ZCBvdXQgb2YgdGhlIHN0b3JlLjwvcD48cD5Ucm91dCBzYWlkIGluaXRpYWxseSwgQWNtZSB3aWxs
IGZ1bGZpbGwgZGVsaXZlcnkgb3JkZXJzIGZvciBleGlzdGluZyBjdXN0b21lcnMgb2YgdGhlIEVs
bGV0IElHQSB3aGlsZSBkZWNpZGluZyBob3cgdG8gaW1wbGVtZW50IHRoZSBwcm9ncmFtIGF0IHRo
ZSBFbGxldCBBY21lIGFuZCBldmVudHVhbGx5IGF0IGl0cyBvdGhlciAxNSBzdG9yZXMuIFRyb3V0
IHNhaWQgaGUgYW5kIGhpcyB0ZWFtIG5lZWQgdG8gbG9vayBhdCBjb3N0cyBhbmQgbG9naXN0aWNz
IGZvciB0aGUgSG9tZXRvd24gR3JvY2VyeSBEZWxpdmVyeSBzZXJ2aWNlLCB3aGljaCBjaGFyZ2Vk
ICQxMCBmb3IgZGVsaXZlcnkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBkbyB3aGF0IG91ciBjb25zdW1lcnMg
ZXhwZWN0IHVzIHRvIGRvLiBJJiM4MjE3O20gdmVyeSBoYXBweSBhYm91dCBpdC4gSXQmIzgyMTc7
cyBhIG5ldyB2ZW50dXJlIGZvciB1cywmIzgyMjE7IFRyb3V0IHNhaWQuPC9wPjxwPkplZmZyZXkg
TGVCbGFuYywgd2hvIG93bmVkIHRoZSBFbGxldCBJR0Egd2l0aCB0aHJlZSBvdGhlciBsb2NhbCBp
bnZlc3RvcnMsIHNhaWQgZGVzcGl0ZSBtYXJrZXRpbmcgZWZmb3J0cywgdGhlIGdyb2NlcnkgZGVs
aXZlcnkgc2VydmljZSBuZXZlciBjYXVnaHQgb24gYmlnIHdpdGgga2V5IGN1c3RvbWVyIHNlZ21l
bnRzLCBpbmNsdWRpbmcgd29ya2luZyBwYXJlbnRzLiBJdCB3YXMgcG9wdWxhciB3aXRoIHNodXQt
aW5zIG9yIG9sZGVyIGN1c3RvbWVycywgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBpbnRlbnRp
b24gd2FzIGl0IHdvdWxkIGV2ZW50dWFsbHkgYmVjb21lIGl0cyBvd24gYnVzaW5lc3MsIGJ1dCB0
aGUgcHJvYmxlbSBpcyBpdCBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBtYWtlIHVwIGZvciB0aGUgbG9zcyBvZiBz
YWxlcyBpbiB0aGUgc3RvcmUgaXRzZWxmLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+Q29tcGV0aXRp
b24gZnJvbSBhIHZhcmlldHkgb2Ygc3RvcmVzLCBub3QganVzdCBncm9jZXJ5IHN0b3JlcywgaXMg
dGhlIHJlYXNvbiB0aGUgRWxsZXQgc3RvcmUgaXMgY2xvc2luZywgc2FpZCBMZUJsYW5jLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7VGhlIG1hcmtldCBoYXMgY2hhbmdlZCwmIzgyMjE7IHNhaWQgTGVCbGFuYy4gJiM4
MjIwO0FueSBkcnVnIHN0b3JlIHlvdSBnbyBpbnRvIC4uLiB0aGV5IGFsbCBsb29rIGxpa2UgYSBn
cm9jZXJ5IHN0b3JlIG5vdy4gVGhleSYjODIxNztyZSBzZWxsaW5nIHRoZSBwYWNrYWdlZCBnb29k
cy4gSSBrbm93IHBlb3BsZSB3aG8gZG9uJiM4MjE3O3QgZXZlbiBnbyB0byBhIGdyb2Nlcnkgc3Rv
cmU7IHRoZXkgZWF0IG91dCBhbGwgdGhlIHRpbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgZ3JvY2VyeSBz
dG9yZSBidXNpbmVzcyBpcyBhbHJlYWR5IGFuIGluZHVzdHJ5IHdpdGggYSBzbWFsbCBwcm9maXQg
bWFyZ2luLCBzbyB0aGUgYWRkaXRpb24gb2YgZ3JvY2VyaWVzIGluIG90aGVyIHJldGFpbCBzdG9y
ZXMsIGluY2x1ZGluZyBnb3VybWV0IGdyb2Nlcnkgc3RvcmVzLCBzbGljZXMgaW50byB0aGUgYWxy
ZWFkeSBzbWFsbCBwaWUsIExlQmxhbmMgc2FpZC48L3A+PHA+TGFzdCBsb2NhbGx5IG93bmVkPC9w
PjxwPlRoZSBzdG9yZSwgYXQgMjU1IERhcnJvdyBSb2FkLCB3YXMgdGhlIGxhc3Qgb2YgdGhlIGxv
Y2FsbHkgb3duZWQgSW5kZXBlbmRlbnQgR3JvY2VycyBBbGxpYW5jZSBzdG9yZXMuIFRoZSBJR0Eg
Y2hhaW4gd2FzIGZvdW5kZWQgaW4gMTkyNiB0byBicmluZyB0b2dldGhlciBpbmRlcGVuZGVudCBn
cm9jZXJzIHRvIGFsbG93IGZhbWlseS1vd25lZCBzdG9yZXMgdG8gY29tcGV0ZSB3aXRoIGdyb3dp
bmcgY2hhaW4gY29tcGV0aXRpb24uIFRoZSBFbGxldCBzdG9yZSB3YXMgcHVyY2hhc2VkIGJ5IExl
QmxhbmMmIzgyMTc7cyBncm91cCBpbiAyMDA2IGZyb20gYSByZXRpcmluZyBvd25lci4gTGVCbGFu
YyBzYWlkIHRoZSBzdG9yZSBoYXMgcHJvYmFibHkgYmVlbiBvcGVuIGFib3V0IDMwIHllYXJzLjwv
cD48cD5JbiAyMDEzLCB0aGUgUG9ydGFnZSBMYWtlcyBJR0Egd2FzIHB1cmNoYXNlZCBieSBXb29z
dGVyLWJhc2VkIEJ1ZWhsZXImIzgyMTc7cyBGcmVzaCBGb29kcyBhbmQgcmVvcGVuZWQgYXMgYSBz
bWFsbGVyLWZvcm1hdCBCdWVobGVyJiM4MjE3O3MuPC9wPjxwPkluIDIwMTUsIExlQmxhbmMmIzgy
MTc7cyBncm91cCwgd2hpY2ggYWxzbyBvd25lZCB0aGUgRmlyZXN0b25lIFBhcmsgSUdBLCBjbG9z
ZWQgdGhhdCBsb2NhdGlvbiwgY2l0aW5nIGxvdyBzYWxlcy48L3A+PHA+VGhlIEVsbGV0IElHQSB3
aWxsIHN0YXkgb3BlbiB1bnRpbCB0aGUgbWlkZGxlIG9mIEFwcmlsLCB3aGVuIGl0IHdpbGwgZ28g
dG8gd2Vla2VuZHMgb25seSB1bnRpbCB0aGUgaW52ZW50b3J5IGlzIGxpcXVpZGF0ZWQsIExlQmxh
bmMgc2FpZC48L3A+PHA+QWNtZSBoYXMgb2ZmZXJlZCB0byBpbnRlcnZpZXcgYW55IG9mIHRoZSAy
NiBlbXBsb3llZXMgd2hvIHdvdWxkIGxpa2Ugam9icyBhdCBhcmVhIEFjbWUgc3RvcmVzLCBzYWlk
IFRyb3V0LCB3aG8gcmVjZW50bHkgd2VudCB0byBtZWV0IHdpdGggdGhlIEVsbGV0IElHQSBlbXBs
b3llZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBY21lIGlzIGFsd2F5cyBsb29raW5nIGZvciBnb29kIHBlb3Bs
ZS4gV2UgdG9sZCB0aGVtIHRoZWlyIGZpcnN0IGpvYiBpcyBhdCB0aGUgRWxsZXQgSUdBIGFuZCBJ
JiM4MjE3O20gdHJ5aW5nIHRvIHByb3ZpZGUgYSB0cmFuc2l0aW9uIGZvciB0aGVtLiBUaGUgc3Vw
ZXJtYXJrZXQgYnVzaW5lc3MgbmVlZHMgZXhwZXJpZW5jZWQgcGVvcGxlLCYjODIyMTsgaGUgc2Fp
ZC48L3A+PHA+VHJvdXQgc2FpZCBBY21lIGhhcyBjb25zaWRlcmVkIGJ1eWluZyB0aGUgRWxsZXQg
SUdBIGEgZmV3IHRpbWVzLCBidXQgdGhlIGxvY2F0aW9uIGlzIHRvbyBjbG9zZSB0byB0aGUgQWNt
ZXMgaW4gRWxsZXQgYW5kIFRhbGxtYWRnZSwgYW5kIHRoZSBzdG9yZSBzaXplIGlzIHRvbyBzbWFs
bCBmb3IgYW4gQWNtZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSBsb2NhbCBidXNpbmVzcy4g
V2UmIzgyMTc7cmUgYWx3YXlzIHNhZCB0byBzZWUgYSBsb2NhbCBidXNpbmVzcyBjbG9zZSwmIzgy
MjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkxlQmxhbmMgc2FpZCBoaXMgZ3JvdXAgb2YgaW52ZXN0b3JzIGRp
ZCBub3Qgb3duIHRoZSBidWlsZGluZyBob3VzaW5nIEVsbGV0IElHQSBhbmQgdGhlIGNsb3N1cmUg
b2YgdGhlIHN0b3JlIGFuZCBzYWxlIG9mIHRoZSBkZWxpdmVyeSBidXNpbmVzcyB3aWxsIHB1dCBh
biBlbmQgdG8gdGhlaXIgaW52ZXN0bWVudHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSB3ZXJlIGFsbCBlbXBs
b3llZCBieSBvdGhlciBjb21wYW5pZXMgYXJvdW5kIGluIEFrcm9uLiBUaGlzIHdhcyBub3Qgb3Vy
IGZpcnN0IGpvYi4gT3VyIGludGVudGlvbiB3YXMgdG8gYnVpbGQgdGhpcyBidXNpbmVzcy4gSXQm
IzgyMTc7cyB1bmZvcnR1bmF0ZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkJldHR5IExpbi1GaXNo
ZXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzI0IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpibGlu
ZmlzaGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5ibGluZmlzaGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlcjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmxpbmZpc2hl
ckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7YmxpbmZpc2hlckFCSiZuYnNwOzwvYT4g
b24gVHdpdHRlciBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9CZXR0eUxpbkZp
c2hlckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vQmV0dHlMaW5GaXNoZXJB
Qko8L2E+IGFuZCBzZWUgYWxsIGhlciBzdG9yaWVzIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hp
by5jb20vYmV0dHkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vYmV0dHk8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.