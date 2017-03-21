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Local business

Ellet IGA to close; home delivery grocery business to be purchased, expanded by Acme

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: March 21, 2017 - 04:18 PM | Updated: March 22, 2017 - 07:41 AM
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Ellet IGA cashier Brittany Tell gets a hug from customer Rick Glendening on Tuesday in Akron. "It's a sad situation, said Glendening. I've been coming here since I was 7-years old. I grew up across the street." (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


 
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