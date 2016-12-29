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Summa’s contract with ER physicians to expire as CEO hints group to change

Emergency in the ER? Come Jan. 1, it’s unclear which doctors will be staffing Summa’s emergency rooms

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: December 29, 2016 - 10:15 PM | Updated: December 30, 2016 - 05:47 PM
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Front entrance at the Summa Health System emergency room in Green. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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