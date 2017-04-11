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Evant Inc., care provider for 24 Summit County group homes, going out of business, terminating 200 jobs

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: April 11, 2017 - 02:53 PM | Updated: April 12, 2017 - 08:36 AM

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