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Evant Inc., care provider for 24 Summit County group homes, going out of business, terminating 200 jobs

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: April 11, 2017 - 02:53 PM

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