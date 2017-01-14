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Health care

Examining the two-year tenure of Dr. Thomas Malone, Summa CEO and president

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: January 14, 2017 - 10:31 PM | Updated: January 15, 2017 - 01:53 AM
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Dr. Tom Malone, President and CEO of Summa Health System, at the administrative offices of Gorge Blvd. on Monday, March 23, 2015 Akron, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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