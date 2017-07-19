Facebook blames glitch for shutdown of Catholic pages

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUVOTE8gUEFSSywgQ2FsaWYuOiBGYWNlYm9vayBpcyBibGFtaW5nIGEgdGVjaG5pY2FsIGds
aXRjaCBmb3Iga25vY2tpbmcgc2V2ZXJhbCBDYXRob2xpYy1mb2N1c2VkIEZhY2Vib29rIHBhZ2Vz
IHdpdGggbWlsbGlvbnMgb2YgZm9sbG93ZXJzIG9mZmxpbmUgZm9yIG1vcmUgdGhhbiBhIGRheS48
L3A+PHA+Q2F0aG9saWMgcmFkaW8gbmV0d29yayBSZWxldmFudCBSYWRpbyBzYXlzIG9uIGl0cyB3
ZWJzaXRlIHRoYXQgaXRzICYjODIyMDtGYXRoZXIgUm9ja3kmIzgyMjE7IEZhY2Vib29rIHBhZ2Ug
d2VudCBkb3duIG9uIE1vbmRheSBhbmQgd2FzbiYjODIxNzt0IHJlc3RvcmVkIHVudGlsIGxhdGUg
VHVlc2RheSBuaWdodC4gSXQgc2F5cyBtb3JlIHRoYW4gMjAgb3RoZXIgcHJvbWluZW50IENhdGhv
bGljIHBhZ2VzIHdlcmUgYWxzbyBzdXNwZW5kZWQuPC9wPjxwPlRoZSBzaHV0ZG93biBwcm9tcHRl
ZCBzcGVjdWxhdGlvbiBhbW9uZyBzb21lIHBhZ2UgYWRtaW5pc3RyYXRvcnMgdGhhdCB0aGV5IHdl
cmUgYmVpbmcgaW50ZW50aW9uYWxseSBjZW5zb3JlZC48L3A+PHA+QSBGYWNlYm9vayBzcG9rZXNw
ZXJzb24gYXBvbG9naXplZCBmb3IgdGhlIGRpc3J1cHRpb24gV2VkbmVzZGF5LCB0ZWxsaW5nIFRo
ZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIGluIGEgc3RhdGVtZW50IHRoYXQgYWxsIHBhZ2VzIGhhdmUgYmVl
biByZXN0b3JlZC4gRmFjZWJvb2sgc2F5cyB0aGUgaW5jaWRlbnQgJiM4MjIwO3dhcyB0cmlnZ2Vy
ZWQgYWNjaWRlbnRhbGx5IGJ5IGEgc3BhbSBkZXRlY3Rpb24gdG9vbC4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.