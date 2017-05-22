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Facebook CEO Mark Zuckerberg says he’s not running for public office

Associated Press

Published: May 22, 2017 - 11:06 AM
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FILE - In this April 18, 2017 file photo, Facebook CEO Mark Zuckerberg speaks at his company's annual F8 developer conference in San Jose, Calif. Zuckerberg wrote in a Facebook post on May 21, 2017, that he's not running for public office. (AP Photo/Noah Berger, File)


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