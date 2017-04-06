All CATEGORIES
☰ Menu

Facebook introduces false news resource

By Barbara Ortutay
Associated Press

Published: April 6, 2017 - 07:17 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this June 11, 2014 photo, a man walks past a Facebook sign in an office on the Facebook campus in Menlo Park, Calif. Facebook announced Thursday it is launching a tool to help users spot false news articles on the site. The tool, similar to others around privacy and security, will be available to users in 14 countries, including the U.S. Users will see it for a few days when they open Facebook. (AP Photo/Jeff Chiu)


MORE IN BUSINESS

daveyceo07
Davey Tree CEO retiring; Kent company buying Oak Knolls East golf course

Karl Warnke started out in the dirt at Davey Tree Expert Co., working as a landscape laborer.

Over the next 27 years, he rose to the top of the Kent-headquartered company, assuming the CEO post in 2007.

facebook07cut
Facebook introduces false news resource
Business news briefs — compiled April 6
hhgregg08cut
It’s lights out for hhgregg as another national retailer folds - 6:52 PM
Pace of U.S. hiring tumbles, yet jobless rate hits 10-year low
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

Prev Next