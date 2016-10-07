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Facebook’s Oculus to start selling hand controllers

Associated Press

Published: October 7, 2016 - 05:34 PM
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This photo provided by Oculus shows a set of Oculus Touch hand-held controllers, expected to go on sale Dec. 6. Oculus hopes people find them more comfortable and intuitive to use than traditional video game controllers. Users can make gestures and grasp virtual objects within the simulated worlds projected by Oculus Rift headsets. (Oculus via AP)


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