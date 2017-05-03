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Facebook to hire 3,000 to review videos of crime and suicide

By Barbara Ortutay
Associated Press

Published: May 3, 2017 - 01:07 PM | Updated: May 3, 2017 - 01:23 PM
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FILE - In this April 12, 2016, file photo, Facebook CEO Mark Zuckerberg speaks during the keynote address at the F8 Facebook Developer Conference in San Francisco. In a blog post Wednesday, May 3, 2017, Zuckerberg said that Facebook will hire another 3,000 people to review videos of crime and suicides following murders shown live. (AP Photo/Eric Risberg, File)


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