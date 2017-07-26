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Cybersecurity

Facebook wants hackers to join the fight

By Matt O’Brien
Associated Press

Published: July 26, 2017 - 06:08 PM
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In this photo taken June 8, 2012 Alex Stamos CTO of Artemis Internet, an NCC Group Company, poses by a domain name poster at their offices in San Francisco. Some 2,000 proposals have been submitted as part of the largest expansion of the Internet address system since its creation in the 1980s. These suffixes would rival ".com" and about 250 others now in use. The organization behind it, the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, will announce a full list and other details in London on Wednesday. (AP Photo/Eric Risberg)


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