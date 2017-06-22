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Facebook wants to nudge you into ‘meaningful’ online groups

By Barbara Ortutay and Michael Liedtke
Associated Press

Published: June 22, 2017 - 07:36 PM
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In this Wednesday photo, Facebook CEO Mark Zuckerberg (right) talks with Facebook group administrators Lola Omolola (left) Erin Schatteman (second from left) and Janet Sanchez in preparation for the Facebook Communities Summit, in Chicago, in advance of announcement of a new Facebook initiative designed to spur people to form more meaningful communities with Facebook's groups feature. (AP Photo/Nam Y. Huh)


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