Farmers fear losing immigrant workers under Trump crackdown

PHA+U0FMRU0sIE9SRTogVGhlIGhlYWQgb2YgQmV0aGVsIEhlaWdodHMgVmluZXlhcmQgbG9va2Vk
IG91dCBvdmVyIHRoZSAxMDAgYWNyZXMgb2YgdmluZXMgaGVyIGNyZXcgb2YgMjAgTWV4aWNhbnMg
aGFkIGp1c3QgZmluaXNoZWQgcHJ1bmluZywgd29ycmllZCBhYm91dCB3aGF0IHdpbGwgaGFwcGVu
IGlmIHRoZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBwcmVzc2VzIGFoZWFkIHdpdGggaXRzIGNyYWNr
ZG93biBvbiBpbW1pZ3JhbnRzLjwvcD48cD5Gcm9tIHRlbmRpbmcgdGhlIHBsYW50cyB0byBoYXJ2
ZXN0aW5nIHRoZSBncmFwZXMsIGl0IHRha2VzIHNraWxsIGFuZCBhIHN0cm9uZyB3b3JrIGV0aGlj
IHRvIHByb2R1Y2UgdGhlIHdpbmVyeSYjODIxNztzIHBpbm90IG5vaXIgYW5kIGNoYXJkb25uYXks
IGFuZCBuYXRpdmUtYm9ybiBBbWVyaWNhbnMganVzdCBhcmVuJiM4MjE3O3Qgd2lsbGluZyB0byB3
b3JrIHRoYXQgaGFyZCwgUGF0cmljaWEgRHVkbGV5IHNhaWQgYXMgYSBjb2xkIHJhaW4gZHJlbmNo
ZWQgdGhlIHZpbmV5YXJkIGluIHRoZSBoaWxscyBvZiBPcmVnb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaG8m
IzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBjb21lIG91dCBoZXJlIGFuZCBkbyB0aGlzIHdvcmsgd2hlbiB0aGV5
IGRlcG9ydCB0aGVtIGFsbD8mIzgyMjE7IHNoZSBhc2tlZC48L3A+PHA+UHJlc2lkZW50IERvbmFs
ZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGhhcmQgbGluZSBhZ2FpbnN0IGltbWlncmFudHMgaW4gdGhlIFUuUy4g
aWxsZWdhbGx5IGhhcyBzZW50IGEgY2hpbGwgdGhyb3VnaCB0aGUgbmF0aW9uJiM4MjE3O3MgYWdy
aWN1bHR1cmFsIGluZHVzdHJ5LCB3aGljaCBmZWFycyBhIGNyYWNrZG93biB3aWxsIGRlcHJpdmUg
aXQgb2YgdGhlIGxhYm9yIGl0IG5lZWRzIHRvIHBsYW50LCBncm93IGFuZCBwaWNrIHRoZSBjcm9w
cyB0aGF0IGZlZWQgdGhlIGNvdW50cnkuPC9wPjxwPkZydWl0IGFuZCB2ZWdldGFibGUgZ3Jvd2Vy
cywgZGFpcnkgYW5kIGNhdHRsZSBmYXJtZXJzIGFuZCBvd25lcnMgb2YgcGxhbnQgbnVyc2VyaWVz
IGFuZCB2aW5leWFyZHMgaGF2ZSBiZWd1biBsb2JieWluZyBwb2xpdGljaWFucyBhdCBob21lIGFu
ZCBpbiBXYXNoaW5ndG9uIHRvIGdldCB0aGVtIHRvIGRlYWwgd2l0aCBpbW1pZ3JhdGlvbiBpbiBh
IHdheSB0aGF0IG1pbmltaXplcyB0aGUgaGFybSB0byB0aGVpciBsaXZlbGlob29kcy48L3A+PHA+
U29tZSBvZiB0aGUgZmFybSBsZWFkZXJzIGFyZSBSZXB1YmxpY2FucyB3aG8gdm90ZWQgZm9yIFRy
dW1wIGFuZCBhcmUgdG9ybiwgd2FudGluZyBib3JkZXIgc2VjdXJpdHkgYnV0IGFsc28gbWVyY3kg
dG93YXJkIGxhYm9yZXJzIHdobyBhcmUgbm90IGRhbmdlcm91cyBjcmltaW5hbHMuPC9wPjxwPlNv
dXJjZSBvZiB3b3JrZXJzIDwvcD48cD5GYXJtaW5nIHVzZXMgYSBoaWdoZXIgcGVyY2VudGFnZSBv
ZiBpbGxlZ2FsIGxhYm9yIHRoYW4gYW55IG90aGVyIFUuUy4gaW5kdXN0cnksIGFjY29yZGluZyB0
byBhIFBldyBSZXNlYXJjaCBDZW50ZXIgc3R1ZHkuPC9wPjxwPkltbWlncmFudHMgd29ya2luZyBp
bGxlZ2FsbHkgaW4gdGhpcyBjb3VudHJ5IGFjY291bnRlZCBmb3IgYWJvdXQgNDYgcGVyY2VudCBv
ZiBBbWVyaWNhJiM4MjE3O3Mgcm91Z2hseSA4MDAsMDAwIGNyb3AgZmFybXdvcmtlcnMgaW4gcmVj
ZW50IHllYXJzLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gYW4gQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBhbmFseXNpcyBvZiBk
YXRhIGZyb20gdGhlIFUuUy4gRGVwYXJ0bWVudHMgb2YgTGFib3IgYW5kIEFncmljdWx0dXJlLjwv
cD48cD5TdGVwcGVkLXVwIGRlcG9ydGF0aW9ucyBjb3VsZCBjYXJyeSAmIzgyMjA7c2lnbmlmaWNh
bnQgZWNvbm9taWMgaW1wbGljYXRpb25zLCYjODIyMTsgYSAyMDEyIFUuUy4gRGVwYXJ0bWVudCBv
ZiBBZ3JpY3VsdHVyZSBzdHVkeSBzYWlkLiBJZiBBbWVyaWNhJiM4MjE3O3MgdW5hdXRob3JpemVk
IGxhYm9yIGZvcmNlIHNocmFuayA0MCBwZXJjZW50LCBmb3IgZXhhbXBsZSwgdmVnZXRhYmxlIHBy
b2R1Y3Rpb24gY291bGQgZHJvcCBieSBtb3JlIHRoYW4gNCBwZXJjZW50LCB0aGUgc3R1ZHkgc2Fp
ZC48L3A+PHA+VGhlIEFtZXJpY2FuIEZhcm0gQnVyZWF1IEZlZGVyYXRpb24gc2F5cyBzdHJpY3Qg
aW1taWdyYXRpb24gZW5mb3JjZW1lbnQgd291bGQgcmFpc2UgZm9vZCBwcmljZXMgNSB0byA2IHBl
cmNlbnQgYmVjYXVzZSBvZiBhIGRyb3AgaW4gc3VwcGx5IGFuZCBiZWNhdXNlIG9mIHRoZSBoaWdo
ZXIgbGFib3IgY29zdHMgZmFybWVycyBjb3VsZCBmYWNlLjwvcD48cD5JbiBhZGRpdGlvbiB0byBw
cm9wb3NpbmcgYSB3YWxsIGF0IHRoZSBNZXhpY2FuIGJvcmRlciwgVHJ1bXAgd2FudHMgdG8gaGly
ZSAxMCwwMDAgbW9yZSBJbW1pZ3JhdGlvbiBhbmQgQ3VzdG9tcyBFbmZvcmNlbWVudCBvZmZpY2Vy
cyBhbmQgaGFzIHNlcnZlZCBub3RpY2UgdGhhdCBoZSBpbnRlbmRzIHRvIGJlIG1vcmUgYWdncmVz
c2l2ZSB0aGFuIHRoZSBPYmFtYSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBpbiBkZXBvcnRpbmcgaW1taWdyYW50
cy48L3A+PHA+SUNFIGFnZW50cyBoYXZlIGFycmVzdGVkIGh1bmRyZWRzIG9mIGltbWlncmFudHMg
c2luY2UgVHJ1bXAgdG9vayBvZmZpY2UsIHRob3VnaCBob3cgbXVjaCBvZiBhIGNoYW5nZSBmcm9t
IHRoZSBPYmFtYSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiB0aGF0IHJlcHJlc2VudHMgaXMgYSBtYXR0ZXIgb2Yg
ZGViYXRlLjwvcD48cD5GaWVsZCBoYW5kcyBoYXZlIGJlZW4gYW1vbmcgdGhvc2UgdGFyZ2V0ZWQs
IHdpdGggYXBwbGUgcGlja2VycyBkZXRhaW5lZCBpbiB1cHN0YXRlIE5ldyBZb3JrIGFuZCBHdWF0
ZW1hbGFucyBwdWxsZWQgb3ZlciBpbiBPcmVnb24gb24gdGhlaXIgd2F5IHRvIGEgZm9yZXN0IHRv
IHBpY2sgYSBwbGFudCB1c2VkIGluIGZsb3JhbCBhcnJhbmdlbWVudHMuPC9wPjxwPkVtcGxveWVl
cyB3b3JyaWVkIDwvcD48cD5JdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IGFwcGVhciB0aGUgYXJyZXN0cyB0aGVt
c2VsdmVzIGhhdmUgcHV0IGEgc2l6YWJsZSBkZW50IGluIHRoZSBhZ3JpY3VsdHVyYWwgd29ya2Zv
cmNlIHlldCwgYnV0IHRoZSBmZWFyIGlzIHRha2luZyBpdHMgdG9sbC48L3A+PHA+U29tZSB3b3Jr
ZXJzIGluIE9yZWdvbiBhcmUgbGVhdmluZyBmb3Igam9iIHNpdGVzIGFzIGVhcmx5IGFzIDEgYS5t
LiBhbmQgc3RheWluZyBhd2F5IGZyb20gY2hlY2stY2FzaGluZyBzaG9wcyBvbiBwYXlkYXkgdG8g
YXZvaWQgZHJhZ25ldHMuIEZhcm0gZW1wbG95ZXJzIGFyZSB3b3JyaWVkIGFib3V0IGxvc2luZyB0
aGVpciB3b3JrZm9yY2VzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSBzYXksICYjODIxNjtEb24mIzgyMTc7
dCBnbyBvdXQsIGRvbiYjODIxNzt0IGdldCBkcnVuaywgZG9uJiM4MjE3O3QgZG8gbm90aGluZyBp
bGxlZ2FsJiM4MjE3OyBiZWNhdXNlIHRoZXkgbmVlZCB1cyB0b28uIFRoZXkgd29ycnkgdG9vLCYj
ODIyMTsgc2FpZCBNb3NlcyBNYWxkb25hZG8sIHdobyBpcyBpbiB0aGUgVS5TLiBpbGxlZ2FsbHkg
YW5kIGhhcyB3b3JrZWQgZm9yIG5lYXJseSBmb3VyIGRlY2FkZXMgdGVuZGluZyB3aW5lIGdyYXBl
cyBhbmQgcGlja2luZyBmcnVpdCBpbiBPcmVnb24uPC9wPjxwPkluIExvcyBCYW5vcywgQ2FsaWYu
LCBhc3BhcmFndXMgZmFybWVyIEpvZSBEZWwgQm9zcXVlIHNhaWQgd29ya2VycyBhcmUgc28gYWZy
YWlkIG9mIGJlaW5nIGFycmVzdGVkIGluIHRoZSBmaWVsZCB0aGF0IGhlIHN0cnVnZ2xlZCB0byBm
aW5kIGVub3VnaCBoYW5kcyBpbiBNYXJjaCB0byBwaWNrIGhpcyBjcm9wLjwvcD48cD5XaGVuIGlt
bWlncmF0aW9uIGF0dG9ybmV5IFNhcmFoIExvZnRpbiBoZWxkIGEgcmVjZW50IHNlbWluYXIgaW4g
dGhlIE9yZWdvbiB3aW5lIHJlZ2lvbiB0b3duIG9mIE5ld2JlcmcgdG8gdGFsayBhYm91dCBpbW1p
Z3JhbnRzJiM4MjE3OyBsZWdhbCByaWdodHMsIHNoZSB3YXMgc3VycHJpc2VkIHRvIHNlZSBhYm91
dCBoYWxmIG9mIHRob3NlIHByZXNlbnQgd2VyZSB3aW5lcnkgb3duZXJzIG9yIGZhcm1lcnMuPC9w
PjxwPkJ5IGxhdywgam9iIHNlZWtlcnMgbXVzdCBwcm92aWRlIGRvY3VtZW50cyBlc3RhYmxpc2hp
bmcgdGhlaXIgZWxpZ2liaWxpdHkgdG8gd29yayBpbiB0aGUgVS5TLiBCdXQgdGhlIHBhcGVycyBh
cmUgb2Z0ZW4gZmFrZS4gTWFueSBhZ3JpY3VsdHVyYWwgZW1wbG95ZXJzIHNheSB0aGF0IGl0JiM4
MjE3O3Mgbm90IHRoZWlyIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5ICYjODIxMjsgYW5kIHRoYXQgdGhleSBsYWNr
IHRoZSBleHBlcnRpc2UgJiM4MjEyOyB0byBkZXRlcm1pbmUgaWYgdGhleSYjODIxNztyZSBnZW51
aW5lLjwvcD48cD5BdCB0aGUgc2FtZSB0aW1lLCB0aGV5IHNheSB0aGF0IFUuUy4tYm9ybiB3b3Jr
ZXJzIGhhdmUgbGl0dGxlIGludGVyZXN0IGF0IGxhYm9yaW5nIGluIHRoZSBkaXJ0IGFuZCB0aGUg
Y29sZCBhdCB0aGUgY3JhY2sgb2YgZGF3bi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.