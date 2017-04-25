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FCA, Google begin offering rides in self-driving cars

Associated Press

Published: April 25, 2017 - 04:15 PM
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FILE - This Tuesday, May 6, 2014, file photo shows a sign outside Fiat Chrysler Automobiles world headquarters in Auburn Hills, Mich. Fiat Chrysler and Google said Tuesday, April 25, 2017, for the first time will offer rides to the public in the self-driving automobiles they are building under an expanding partnership. (AP Photo/Carlos Osorio, File)


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