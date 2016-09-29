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FCC delays vote on much-disputed rules on cable boxes

Associated Press

Published: September 29, 2016 - 08:15 PM
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On Thursday the Federal Communications Commission canceled a vote on rules for apps that could replace cable boxes. The plan has drawn criticism from the TV industry, Hollywood studios and lawmakers. Chairman Tom Wheeler and two other Democratic commissioners said they were still working on the plan. (AP Photo/Matt Rourke, File)


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