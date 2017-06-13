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FDA delays revamped nutrition facts panel

By Candice Choi
Associated Press

Published: June 13, 2017 - 06:33 PM | Updated: June 13, 2017 - 09:37 PM
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This photo provided by the Food and Drug Administration shows a side-by-side comparison of the old, left, and new food nutrition facts labels. The FDA says it intends to delay a rule that would require food companies to label their products with a revised nutrition facts panel. The agency had previously set a deadline of July 26, 2018, for the new panel, which was intended to make it easier for people to understand how much theyre eating. After hearing feedback from industry and others, the FDA said it would delay the compliance date. (Food and Drug Administration via AP)


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