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‘Fearless Girl’ statue stares down Wall Street’s iconic bull

Associated Press

Published: March 8, 2017 - 08:15 PM
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A statue titled "Fearless Girl" faces the Wall Street bull, Wednesday in New York. A big investment firm, State Street Global Advisors, put the statue there to highlight International Women's Day. The work by artist Kristen Visbal. (AP Photo/Mark Lennihan)


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