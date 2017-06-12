All CATEGORIES
☰ Menu

Economy

Fed is set to raise rates this week despite political tumult

By Martin Crutsinger
Associated Press

Published: June 12, 2017 - 05:41 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this March 23 file photo, Federal Reserve Chair Janet Yellen looks at documents while waiting to speak at the Federal Reserve System Community Development Research Conference in Washington. When the Federal Reserve meets Wednesday it's all but sure to raise its benchmark short-term interest rate for the third time in six months. (AP Photo/Cliff Owen)


MORE IN BUSINESS

Akron-area startups O2 RegenTech, Vlipsy receive Innovation Fund investments

Two area companies were among six tech startups to receive a share of $225,000 in the round of investments announced by Innovation Fund Northeast Ohio.

Business news briefs — June 13
Researchers: We’ve discovered power grid-wrecking software
credit13cut_02
Cleaning up credit isn’t easy but it can open doors
fed13cut
Fed is set to raise rates this week despite political tumult
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next