Fed is set to raise rates this week despite political tumult

PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFdhc2hpbmd0b24gcG9saXRpY2FsIHdvcmxkIGlzIGluIGRpc2Fy
cmF5LiBCcml0YWluJiM4MjE3O3MgZWxlY3Rpb24gdHVtdWx0IGhhcyBzY3JhbWJsZWQgdGhlIG91
dGxvb2sgZm9yIEV1cm9wZS4gQW5kIGVjb25vbWllcyBpbiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBhbmQg
YWJyb2FkIGFyZSBwbG9kZGluZyBhbG9uZyBhdCBhIHBhY2UgdGhhdCBoYXJkbHkgc3VnZ2VzdHMg
cm9idXN0IGhlYWx0aC48L3A+PHA+WWV0IHdoZW4gdGhlIEZlZGVyYWwgUmVzZXJ2ZSBtZWV0cyBX
ZWRuZXNkYXksIGl0JiM4MjE3O3MgYWxsIGJ1dCBzdXJlIHRvIHJhaXNlIGl0cyBiZW5jaG1hcmsg
aW50ZXJlc3QgcmF0ZSBmb3IgdGhlIHRoaXJkIHRpbWUgaW4gc2l4IG1vbnRocyAmIzgyMTI7IGEg
cGFjZSB0aGUgRmVkIHdvdWxkIG5vcm1hbGx5IGFkb3B0IHdoZW4gaXQmIzgyMTc7cyB0cnlpbmcg
dG8gc2xvdyBhbiBlY29ub215IGF0IHJpc2sgb2Ygb3ZlcmhlYXRpbmcuPC9wPjxwPlNvIHdoeSB0
aGUgcnVzaCB0byBrZWVwIHJhaXNpbmcgcmF0ZXM/PC9wPjxwPkV2ZW4gd2l0aCB0aGUgZWNvbm9t
eSBncm93aW5nIHNsdWdnaXNobHksIHRoZSBiYXJvbWV0ZXJzIHRoZSBGZWQgc3R1ZGllcyBtb3N0
IGNsb3NlbHkgaGF2ZSBnaXZlbiBpdCB0aGUgY29uZmlkZW5jZSB0byBrZWVwIGdyYWR1YWxseSBs
aWZ0aW5nIHN0aWxsLWxvdyBib3Jyb3dpbmcgcmF0ZXMgdG93YXJkIHRoZWlyIGhpc3RvcmljIG5v
cm1zLjwvcD48cD5UaG91Z2ggdGhlIEZlZCBtb25pdG9ycyB0aGUgb3ZlcmFsbCBlY29ub215LCBp
dHMgbWFuZGF0ZXMgYXJlIHRvIG1heGltaXplIGVtcGxveW1lbnQgYW5kIHN0YWJpbGl6ZSBwcmlj
ZXMuIEFuZCBoaXJpbmcgaW4gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgcmVtYWlucyBzb2xpZCBpZiBzbG93
aW5nLCB3aXRoIGVtcGxveW1lbnQgYXQgYSAxNi15ZWFyIGxvdyBvZiA0LjMgcGVyY2VudCAmIzgy
MTI7IGV2ZW4gYmVsb3cgdGhlIGxldmVsIHRoZSBGZWQgYXNzb2NpYXRlcyB3aXRoIGZ1bGwgZW1w
bG95bWVudC48L3A+PHA+SW5mbGF0aW9uIGhhcyBiZWVuIG1vcmUgcHJvYmxlbWF0aWMsIGhhdmlu
ZyBsb25nIHN0YXllZCBiZWxvdyB0aGUgY2VudHJhbCBiYW5rJiM4MjE3O3MgMiBwZXJjZW50IHRh
cmdldCByYXRlLiBCdXQgRmVkIG9mZmljaWFscyBoYXZlIHNhaWQgdGhleSB0aGluayBpbmZsYXRp
b24sIHdoaWNoIGhhcyByZWNlbnRseSBzbG93ZWQgZnVydGhlciwgd2lsbCBzb29uIHBpY2sgdXAg
YWxvbmcgd2l0aCB0aGUgZWNvbm9teS48L3A+PHA+VGhhdCBzYWlkLCBubyBvbmUgZXhwZWN0cyB0
aGUgRmVkIHRvIHR1cm4gYWdncmVzc2l2ZS4gSWYgbm90aGluZyBlbHNlLCB0aGUgcG9saXRpY2Fs
IGZpZ2h0cyBhbmQgdW5jZXJ0YWludHkgaW4gV2FzaGluZ3RvbiAmIzgyMTI7IG92ZXIgaW52ZXN0
aWdhdGlvbnMgaW50byBSdXNzaWEmIzgyMTc7cyB0aWVzIHRvIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1
bXAmIzgyMTc7cyBjYW1wYWlnbiwgaGVhbHRoIGNhcmUgbGVnaXNsYXRpb24sIHRheCBjdXQgcHJv
cG9zYWxzIGFuZCBhYm91dCB3aGV0aGVyIENvbmdyZXNzIHdpbGwgcmFpc2UgdGhlIG5hdGlvbiYj
ODIxNztzIGJvcnJvd2luZyBsaW1pdCBhbmQgcGFzcyBhIG5ldyBidWRnZXQgJiM4MjEyOyBjb3Vs
ZCBsZWFkIHRoZSBGZWQgdG8gcmFpc2UgcmF0ZXMgbW9yZSBzbG93bHkgdGhhbiBpdCBvdGhlcndp
c2Ugd291bGQuPC9wPjxwPlVuY2VydGFpbnR5IGFsc28gc3Vycm91bmRzIHRoZSBGZWQmIzgyMTc7
cyBwb2xpY3kgY29tbWl0dGVlJiM4MjE3O3MgbWVtYmVyc2hpcC4gVHJ1bXAgaXMgZXhwZWN0ZWQg
c29vbiB0byBmaWxsIHRocmVlIHZhY2FuY2llcyBvbiB0aGUgRmVkJiM4MjE3O3MgaW5mbHVlbnRp
YWwgYm9hcmQsIGFuZCB0aG9zZSBuZXcgbWVtYmVycywgZGVwZW5kaW5nIG9uIHdobyB0aGV5IGFy
ZSwgY291bGQgYWx0ZXIgaXRzIHJhdGUtc2V0dGluZyBwb2xpY3kuPC9wPjxwPkdpdmVuIGFsbCB0
aGF0IGlzbiYjODIxNzt0IGtub3duLCBzb21lIGFuYWx5c3RzIHNheSBhbiBhZGRpdGlvbmFsIHJh
dGUgaW5jcmVhc2UgdGhhdCB0aGV5IGhhZCBleHBlY3RlZCBpbiBTZXB0ZW1iZXIsIHRvIGZvbGxv
dyB0aGUgaW5jcmVhc2UgdGhleSBmb3Jlc2VlIHRoaXMgd2VlaywgbWlnaHQgbm90IGhhcHBlbiB1
bnRpbCBEZWNlbWJlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgdGhlcmUgd2ls
bCBiZSBhbnkgcmV0cmVhdCBmcm9tIHRoZSBGZWQmIzgyMTc7cyBkZXNpcmUgdG8gc3RheSBvbiBj
b3Vyc2UgZm9yIGdyYWR1YWwgaW5jcmVhc2VzIGluIGludGVyZXN0IHJhdGVzLCBidXQgdGhlIGZy
ZXF1ZW5jeSBvZiB0aGUgaW5jcmVhc2VzIG1heSBiZSBzcGFjZWQgb3V0IG92ZXIgYSBsb25nZXIg
cGVyaW9kLCYjODIyMTsgc2FpZCBTdW5nIFdvbiBTb2huLCBhbiBlY29ub21pY3MgcHJvZmVzc29y
IGF0IHRoZSBNYXJ0aW4gU21pdGggU2Nob29sIG9mIEJ1c2luZXNzIGF0IENhbGlmb3JuaWEgU3Rh
dGUgVW5pdmVyc2l0eS48L3A+PHA+VGhlIEZlZCBoYWQga2VwdCBpdHMgYmVuY2htYXJrIHJhdGUg
YXQgYSByZWNvcmQgbG93IG5lYXIgemVybyBzdGFydGluZyBpbiBsYXRlIDIwMDggdG8gdHJ5IHRv
IGJvb3N0IGNvbnN1bWVyIGFuZCBidXNpbmVzcyBib3Jyb3dpbmcgYW5kIGxpZnQgdGhlIGNvdW50
cnkgb3V0IG9mIHRoZSB3b3JzdCBkb3dudHVybiBzaW5jZSB0aGUgMTkzMHMuIEl0IHJhaXNlZCB0
aGUgcmF0ZSBtb2Rlc3RseSBpbiBEZWNlbWJlciAyMDE1LCB0aGVuIHdhaXRlZCBhIHllYXIgZG8g
c28gYWdhaW4uIEl0IGFjdGVkIGFnYWluIGluIE1hcmNoIGFuZCBoYXMgcHJvamVjdGVkIGEgdG90
YWwgb2YgdGhyZWUgcmF0ZSBpbmNyZWFzZXMgdGhpcyB5ZWFyLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.