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Monetary policy

Fed leaves rates alone but moves closer to selling off bonds

By Martin Crutsinger
Associated Press

Published: July 26, 2017 - 06:12 PM
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A television screen on the floor of the New York Stock Exchange shows the rate decision of the Federal Reserve, Wednesday. The Federal Reserve is keeping its benchmark interest rate unchanged at a time of low inflation, which remains persistently below the Fed's target level. (AP Photo/Richard Drew)


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