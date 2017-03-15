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Fed raises rate and sees more hikes as U.S. economy improves

By Martin Crutsinger
Associated Press

Published: March 15, 2017 - 02:36 PM | Updated: March 15, 2017 - 02:51 PM
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In this March 6, 2017, photo, a mortgage rate graph is displayed on a computer in North Andover, Mass. Are mortgage rates headed up? How about car loans and home equity lines of credit? With the Fed prepared to announce an interest rate hike Wednesday, March 15, 2017, The Associated Press takes a look at what a hike could mean for people and businesses. (AP Photo/Elise Amendola)


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