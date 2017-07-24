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Interest rates

Fed will likely focus on low inflation but leave rates alone

By Martin Crutsinger
Associated Press

Published: July 24, 2017 - 06:53 PM
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This June 19, 2015 photo shows the Marriner S. Eccles Federal Reserve Board Building in Washington. When the Federal Reserve ends its latest policy meeting Wednesday it may hint at two key questions: Might persistently low inflation lead the Fed to slow its interest-rate hikes? And when will it start to shrink its balance sheet, a process that will likely elevate long-term borrowing costs over time? (AP Photo/Andrew Harnik)


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