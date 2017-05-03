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Federal Reserve leaves interest rates unchanged

By Martin Crutsinger
Associated Press

Published: May 3, 2017 - 05:46 PM
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A television screen on the floor of the New York Stock Exchange shows the rate decision of the Federal Reserve, Wednesday. The Federal Reserve is leaving interest rates unchanged, while signaling that it expects a resilient U.S. economy and solid job market to justify further rate hikes later this year. (AP Photo/Richard Drew)


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