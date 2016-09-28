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First Commonwealth Bank gets final approval to buy 13 FirstMerit branches in Stark

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: September 28, 2016 - 04:36 PM

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