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FirstEnergy bringing back popular appliance recycling program; customers can get $50 Visa card

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: February 2, 2017 - 05:14 PM

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