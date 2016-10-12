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FirstEnergy electricity proposal rejected by state regulators; approved plan gives less to utility for grid modernization

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: October 12, 2016 - 02:15 PM | Updated: October 13, 2016 - 03:30 PM

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