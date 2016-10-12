FirstEnergy electricity proposal rejected by state regulators; approved plan gives less to utility for grid modernization

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3RhdGUgcmVndWxhdG9ycyBvbiBXZWRuZXNkYXkgcmVqZWN0ZWQgYSBwcm9wb3NhbCBieSBB
a3Jvbi1iYXNlZCBGaXJzdEVuZXJneSBhbmQgaW5zdGVhZCBhcHByb3ZlZCBhbiBhbHRlcm5hdGl2
ZSBwbGFuIHRoYXQgd291bGQgZ2l2ZSB0aGUgY29tcGFueSBsZXNzIG1vbmV5IGFuZCByZXF1aXJl
IGl0IHRvIGFkZCBpbXByb3ZlbWVudHMgdG8gdGhlIHBvd2VyIGdyaWQuPC9wPjxwPlRoZSBkZWNp
c2lvbiwgd2hpY2ggY29tZXMgbW9yZSB0aGFuIHR3byB5ZWFycyBhZnRlciBGaXJzdEVuZXJneSBD
b3JwLiYjODIxNztzIGZpcnN0IHByb3Bvc2FsLCBhcHBlYXJzIHRvIHRpZSBzdGF0ZSBmdW5kaW5n
IHRvIHRoZSBjb21wYW55JiM4MjE3O3MgY29udGludWVkIG9wZXJhdGlvbiBvdXQgb2YgaXRzIEFr
cm9uIGhlYWRxdWFydGVycy48L3A+PHA+VGhlIFB1YmxpYyBVdGlsaXRpZXMgQ29tbWlzc2lvbiBv
ZiBPaGlvIHdhcyBhY3Rpbmcgb24gd2hhdCB3YXMgRmlyc3RFbmVyZ3kmIzgyMTc7cyBmb3VydGgg
dmVyc2lvbiBvZiBpdHMgRWxlY3RyaWMgU2VjdXJpdHkgUGxhbiwgb3V0bGluaW5nIGhvdyB0aGUg
cGFyZW50IGNvbXBhbnkgb2YgT2hpbyBFZGlzb24gYW5kIGl0cyBvdGhlciBvcGVyYXRpbmcgY29t
cGFuaWVzIHdvdWxkIHByb3ZpZGUgZWxlY3RyaWMgc2VydmljZSB0byBjdXN0b21lcnMgZm9yIGFu
IGVpZ2h0LXllYXIgdGVybSwgd2hpY2ggc3RhcnRlZCBKdW5lIDEuIDwvcD48cD5BbW9uZyBvdGhl
ciB0aGluZ3MsIHRoZSBjb21wYW55IGhhZCBhc2tlZCBmb3IgJDU1OCBtaWxsaW9uIG92ZXIgZWln
aHQgeWVhcnMgdG8gc3VwcG9ydCBncmlkIG1vZGVybml6YXRpb24uIFRoZSBQVUNPIHN0YWZmIGlu
IEp1bmUgcmVjb21tZW5kZWQgYSBwbGFuIHByb3Bvc2luZyAkMTMxIG1pbGxpb24gYSB5ZWFyIGZv
ciB0aHJlZSB5ZWFycyB3aXRoIHRoZSBvcHRpb24gdG8gZXh0ZW5kIGZvciBhbiBhZGRpdGlvbmFs
IHR3byB5ZWFycy48L3A+PHA+SW4gYSA0LTAgdm90ZSwgdGhlIGNvbW1pc3Npb24gYXBwcm92ZWQg
YSBuZXcgc3RhZmYgcGxhbiB0byBnaXZlICQxMzIuNSBtaWxsaW9uIHBsdXMgdGF4ZXMsIHdoaWNo
IGFtb3VudHMgdG8gYWJvdXQgJDIwNCBtaWxsaW9uIHBlciB5ZWFyLCB0byBGaXJzdEVuZXJneSBm
b3IgdGhyZWUgeWVhcnMuIFRoZSB1dGlsaXR5IG1heSBnZXQgYW4gYWRkaXRpb25hbCB0d28geWVh
cnMsIGJ1dCBvbmx5IHdpdGggY29tbWlzc2lvbiBhcHByb3ZhbC48L3A+PHA+UFVDTyBvZmZpY2lh
bHMgc2FpZCB0aGUgbmV3IHJpZGVyLCB3aGljaCB3b3VsZCBiZSByZWNvdXBlZCBmcm9tIGN1c3Rv
bWVycyBhY2NvcmRpbmcgdG8gc3RhdGUgbGF3LCB3b3VsZCBjb3N0IG5vIG1vcmUgdGhhbiAkMyBh
IG1vbnRoIGZvciB0aGUgYXZlcmFnZSByZXNpZGVudGlhbCBjb25zdW1lci48L3A+PHA+SW4gYSBu
ZXdzIHJlbGVhc2UgaW1tZWRpYXRlbHkgYWZ0ZXIgdGhlIHZvdGUsIGJ1dCBiZWZvcmUgdGhlIG9y
ZGVyIHdhcyB1cGxvYWRlZCB0byB0aGUgYWdlbmN5JiM4MjE3O3Mgd2Vic2l0ZSwgdGhlIGNvbW1p
c3Npb24gc2FpZCB0aGUgJDEzMi41IG1pbGxpb24gd291bGQgcHJvdmlkZSBGaXJzdEVuZXJneSAm
IzgyMjA7d2l0aCBhbiBpbmZ1c2lvbiBvZiBjYXBpdGFsIHNvIHRoYXQgaXQgd2lsbCBiZSBmaW5h
bmNpYWxseSBoZWFsdGh5IGVub3VnaCB0byBtYWtlIGZ1dHVyZSBpbnZlc3RtZW50cyBpbiBncmlk
IG1vZGVybml6YXRpb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgUFVDTyBzYWlkICYjODIyMDtkdXJpbmcg
dGhlIHRlcm0gb2YgcmlkZXIuLi4gIEZpcnN0RW5lcmd5IHdpbGwgbWFpbnRhaW4gaXRzIGhlYWRx
dWFydGVycyBpbiBBa3JvbiwgT2hpbywgYW5kIG1ha2Ugc3VmZmljaWVudCBwcm9ncmVzcyBpbiBn
cmlkIG1vZGVybml6YXRpb24gaW5pdGlhdGl2ZXMgb3JkZXJlZCBieSB0aGUgQ29tbWlzc2lvbiwg
aW5jbHVkaW5nIGl0cyBkZXBsb3ltZW50IG9mIHNtYXJ0IGdyaWQgdGVjaG5vbG9neSBpbiB0aGUg
Y29tcGFuaWVzJiM4MjE3OyBzZXJ2aWNlIHRlcnJpdG9yaWVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UFVDTyBD
aGFpcm1hbiBBc2ltIFouIEhhcXVlIHNhaWQgaW4gdGhlIHJlbGVhc2UgdGhhdCB0aGUgcHJpbWFy
eSBwdXJwb3NlIG9mIHRoZSByaWRlciAmIzgyMjA7aXMgdG8gZW5zdXJlIHRoYXQgRmlyc3RFbmVy
Z3kgcmV0YWlucyBhIGNlcnRhaW4gbGV2ZWwgb2YgZmluYW5jaWFsIGhlYWx0aCBhbmQgY3JlZGl0
d29ydGhpbmVzcyBzbyB0aGF0IGl0IGNhbiBpbnZlc3QgaW4gZnV0dXJlIGRpc3RyaWJ1dGlvbiBt
b2Rlcm5pemF0aW9uIGVuZGVhdm9ycy4gV2UgZXhwZWN0IHRoYXQgdGhlc2UgZnV0dXJlIGVuZGVh
dm9ycyB3aWxsIGFkdmFuY2UgdGhlIGVsZWN0cmljIGluZHVzdHJ5IGluIEZpcnN0RW5lcmd5JiM4
MjE3O3Mgc2VydmljZSB0ZXJyaXRvcnkgYW5kIGJlbmVmaXQgT2hpbyYjODIxNztzIGNvbnN1bWVy
cyBhbmQgYnVzaW5lc3Nlcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkZpcnN0RW5lcmd5IG9mZmljaWFscyBhbmQg
b3Bwb25lbnRzIHdlcmUgbm90IGltbWVkaWF0ZWx5IGF2YWlsYWJsZSBmb3IgY29tbWVudCwgYnV0
IGFsbCBzYWlkIHRoZXkgd291bGQgYmUgcmV2aWV3aW5nIHRoZSBvcmRlciwgd2hpY2ggd291bGQg
YmUgdXBsb2FkZWQgdG8gdGhlIFBVQ08mIzgyMTc7cyB3ZWJzaXRlIHNob3J0bHkuPC9wPjxwPlRo
ZSBjb21wYW55IGhhZCBzYWlkIHRoZSBQVUNPIGFwcHJvdmFsIHdhcyBuZWNlc3NhcnkgdG8gcHJv
dGVjdCBqb2JzLCB0aGUgY29tcGFueSBhbmQgZWxlY3RyaWMgcmF0ZXMuPC9wPjxwPlRoZSBwcm9w
b3NlZCBwbGFucyBoYXMgaGFkIGEgbG90IG9mIHN0YXJ0cyBhbmQgc3RvcHMuPC9wPjxwPkVhcmxp
ZXIgdGhpcyB5ZWFyLCB0aGUgUFVDTyB1bmFuaW1vdXNseSBhcHByb3ZlZCB0aGUgcGxhbiwgYmFz
ZWQgb24gYSBzZXR0bGVtZW50IEZpcnN0RW5lcmd5IG9mZmljaWFscyBhbmQgb3RoZXJzIHJlYWNo
ZWQgd2l0aCBwbGFuLjwvcD48cD5Ib3dldmVyLCBpbiBBcHJpbCwgZmVkZXJhbCByZWd1bGF0b3Jz
IGJsb2NrZWQgT2hpbyYjODIxNztzIGFwcHJvdmFsIG9mIHByb2ZpdCBndWFyYW50ZWVzIGZvciBG
aXJzdEVuZXJneSBhbmQgQW1lcmljYW4gRWxlY3RyaWMgUG93ZXIsIHNheWluZyB0aGUgZWxlY3Ry
aWMgdXRpbGl0aWVzIG11c3Qgc2VjdXJlIGZlZGVyYWwgYXBwcm92YWwgZm9yIHRoZSBwbGFucy48
L3A+PHA+VGhlIGNvbXBsYWludHMgdG8gRkVSQyB3ZXJlIHN1Ym1pdHRlZCBieSBjb21wZXRpdG9y
cyBhbmQgb3Bwb25lbnRzLjwvcD48cD5JbiBNYXksIEZpcnN0RW5lcmd5IGZpbGVkIGZvciByZWhl
YXJpbmcgYW5kIG1vZGlmaWVkIGl0cyBwbGFuLjwvcD48cD5JbW1lZGlhdGUgcmVhY3Rpb25zIHRv
IHRoZSBQVUNPJiM4MjE3O3MgZGVjaXNpb24gd2VyZSBub3QgYXZhaWxhYmxlIGFzIGludGVyZXN0
ZWQgcGFydGllcyB3ZXJlIHdhaXRpbmcgZm9yIHRoZSBQVUNPIHRvIHVwbG9hZCB0aGUgb3JkZXIg
c28gdGhleSBjb3VsZCByZXZpZXcgaXQuPC9wPjxwPkhvd2V2ZXIsIGNyaXRpY3MgV2VkbmVzZGF5
IG1vcm5pbmcgcmVpdGVyYXRlZCB0aGVpciBvcHBvc2l0aW9uIHRvIHRoZSBwbGFuLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgZGlzYXBwb2ludGVkIHRoZSBjb21wYW55IGlzIGdvaW5nIHRvIGNv
bnRpbnVlIHRvIGdldCBtb25leSBmb3Igd2hhdCBhbW91bnRzIGFzIGEgYmFpbG91dCwmIzgyMjE7
IHNhaWQgVG9kZCBTbml0Y2hsZXIsIGEgZm9ybWVyIFB1YmxpYyBVdGlsaXRpZXMgQ29tbWlzc2lv
biBvZiBPaGlvIGNoYWlybWFuIGZyb20gU3RhcmsgQ291bnR5JiM4MjE3O3MgTGFrZSBUb3duc2hp
cCB3aG8gbm93IHdvcmtzIGFzIGEgbG9iYnlpc3QgZm9yIGEgZ3JvdXAgdGhhdCBvcHBvc2VzIHRo
ZSBGaXJzdEVuZXJneSBwbGFuLjwvcD48cD5Tbml0Y2hsZXIgYWxzbyBzYWlkIGlmIEZpcnN0RW5l
cmd5IHdhbnRzIHRvIHVwZ3JhZGUgaXRzIGdyaWQsIGl0IHNob3VsZCBoYXZlIGFza2VkIGluIGEg
ZGlzdHJpYnV0aW9uIHJhdGUgY2FzZSBhbmQgZm9sbG93IHRoZSBwcm9wZXIgcHJvY2VkdXJlcy4g
SGUgcmVwcmVzZW50cyB0aGUgQWxsaWFuY2UgZm9yIEVuZXJneSBDaG9pY2UsIGEgZ3JvdXAgb2Yg
aW5kZXBlbmRlbnQgcG93ZXIgcHJvZHVjZXJzIGFuZCBzdXBwbGllcnMuPC9wPjxwPk9oaW8gQ29u
c3VtZXJzJiM4MjE3OyBDb3Vuc2VsIEJydWNlIFdlc3RvbiBoYXMgbG9uZyBvcHBvc2VkIHRoZSBG
aXJzdEVuZXJneSBwbGFuLiBJbiBNYXksIGFmdGVyIHRoZSB1dGlsaXR5IHN1Ym1pdHRlZCBpdHMg
bW9zdCByZWNlbnQgcHJvcG9zYWwsIGhlIHNhaWQ6ICYjODIyMDt0aGlzIGNvbnRpbnVpbmcgc2Fn
YSBvZiB0aGUgRmlyc3RFbmVyZ3kgYmFpbG91dCByZW1haW5zIGEgZ3JlYXQgcmlzayBmb3IgT2hp
b2FucyYjODIxNzsgZWxlY3RyaWMgYmlsbHMgYW5kLCBuZWFybHkgdHdvIHllYXJzIGludG8gdGhl
IHN0YXRlIHByb2Nlc3MsIGFuIGltcG9zaXRpb24gb24gZ292ZXJubWVudCByZWd1bGF0aW9uIHRo
YXQgdGhlIHB1YmxpYyBmdW5kcy4gRW5vdWdoIGlzIGVub3VnaC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNvbXBl
dGl0b3JzIHNheSB0aGV5IGFyZSBpbiBmYXZvciBvZiBtb2Rlcm5pemF0aW9uIG9mIHRoZSBwb3dl
ciBncmlkLCB3aGljaCB3b3VsZCBtZWFuIHNob3J0ZXIgb3V0YWdlIHRpbWVzIGFuZCBtb3JlIGxv
Y2FsaXplZCBvdXRhZ2VzIGFuZCBiZXR0ZXIgcmVsaWFiaWxpdHkuPC9wPjxwPlRoZSBtZWNoYW5p
c21zIGluIHBsYWNlIHdoZW4gYSB1dGlsaXR5IG1ha2VzIGludmVzdG1lbnRzIHRvIGl0cyBpbmZy
YXN0cnVjdHVyZSBhbmQgZ2V0cyByZWltYnVyc2VkIGZyb20gY3VzdG9tZXJzIHRocm91Z2ggaW5j
cmVhc2VzIG9uIHRoZWlyIGJpbGxzLCBjYWxsZWQgcmlkZXJzLCBhcmUgZmFpciwgc2FpZCBUZXJl
c2EgUmluZ2VuYmFjaCwgRGlyZWN0IEVuZXJneSYjODIxNztzIHNlbmlvciBtYW5hZ2VyIG9mIGdv
dmVybm1lbnQgYW5kIHJlZ3VsYXRvciBhZmZhaXJzIGZvciB0aGUgTWlkd2VzdCBkaXZpc2lvbi48
L3A+PHA+QnV0IFJpbmdlbmJhY2ggYW5kIFNuaXRjaGxlciBzYWlkIHRoZXkgd2VyZSBub3QgaW4g
ZmF2b3Igb2YgYSBwbGFuIHRoYXQgd291bGQgbm90IGhhdmUgc3RyaW5ncyBhdHRhY2hlZCB0byBy
ZXF1aXJlIEZpcnN0RW5lcmd5IHRvIGFjdHVhbGx5IG1ha2UgdGhlIGdyaWQtbW9kZXJuaXphdGlv
biBpbXByb3ZlbWVudHMgaW5zdGVhZCBvZiBqdXN0IGhvbGRpbmcgb24gdG8gdGhlIG1vbmV5Ljwv
cD48cD5CdXQgdGhlIGNyaXRpY3Mgc2FpZCB0aGV5IGFyZSBub3Qgc3VyZSB3aGF0IHRoZSBvcmRl
ciBvdXRsaW5lcywgdW50aWwgdGhleSBnZXQgYSBjaGFuY2UgdG8gcmVhZCBpdC48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1RvIG1lLCBhIHdpbiB3b3VsZCBiZSB0aGUgY29tbWlzc2lvbiBzYXlpbmcgJiM4MjE2O3dl
JiM4MjE3O3JlIGdpdmluZyB5b3UgdGhlIG1vbmV5IGFuZCB5b3UgaGF2ZSB0byBtb2Rlcm5pemUg
dGhlIGdyaWQuIFRoYXQmIzgyMTc7cyBhIHdpbiBmb3IgZXZlcnlvbmUsIHRoYXQmIzgyMTc7cyBh
IHdpbiBmb3IgY3VzdG9tZXJzLCBzdXBwbGllcnMgYW5kIEZpcnN0RW5lcmd5LCYjODIyMTsgUmlu
Z2VuYmFjaCBzYWlkLjwvcD48cD5Tbml0Y2hsZXIgYWxzbyBkaXNtaXNzZWQgdGhyZWF0cyB0aGF0
IEZpcnN0RW5lcmd5IGhhcyBtYWRlIHRoYXQgcmVqZWN0aW9uIG9mIHRoZWlyIGZ1bGwgcHJvcG9z
YWwgbWlnaHQgbWVhbiB0aGV5IHdvdWxkIGxlYXZlIE9oaW8gb3IgQWtyb24gb3IgYmUgdGhlIHN1
YmplY3Qgb2YgYSB0YWtlb3Zlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kga25vdyB0aG9zZSB0aHJlYXRzIGhh
dmUgYmVlbiBtYWRlLCB0aGF0IHRoZSBoZWFkcXVhcnRlcnMgd2lsbCBtb3ZlLiBUbyB3aGljaCwg
SSBzYXkgJiM4MjIwO3RvIHdoZXJlPyYjODIyMTsuLiBXYWxsIFN0cmVldCBhbmFseXN0cyB3aWxs
IHNheSB0aGV5IGFyZSBub3QgYSB0YWtlb3Zlci4gVGhlIHV0aWxpdGllcyBhcmUgcGVyZmVjdGx5
IGhlYWx0aHkgYW5kIGVhcm5pbmcgYSB2ZXJ5IGZhaXIgcmF0ZSBvZiByZXR1cm4sJiM4MjIxOyBz
YWlkIFNuaXRjaGxlci48L3A+PHA+Rmlyc3RFbmVyZ3kgb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQgc2luY2UgdGhl
IHBsYW4gc3RhcnRlZCBvbiBKdW5lIDEsIHJlc2lkZW50aWFsIGN1c3RvbWVycyYjODIxNzsgdG90
YWwgbW9udGhseSBiaWxscyBoYXZlIGRyb3BwZWQgYW4gYXZlcmFnZSBvZiAkNi42NCBwZXIgbW9u
dGgsIGEgNi4yIHBlcmNlbnQgZGVjcmVhc2Ugb3ZlciBwcmV2aW91cyBiaWxscy48L3A+PHA+VGhl
IGNvbXBhbnkgYWxzbyBzYWlkIGJlZm9yZSB0aGUgb3JkZXIgdGhhdCByZWdhcmRsZXNzIG9mIHdo
aWNoIHByb3Bvc2FsIHdhcyBhZG9wdGVkLCBhdmVyYWdlIG1vbnRobHkgYmlsbHMgJiM4MjIwO2Fy
ZSBub3QgZXhwZWN0ZWQgdG8gZXhjZWVkIGxhc3QgeWVhciYjODIxNztzIGF2ZXJhZ2UgZWxlY3Ry
aWMgYmlsbHMgZHVlIHRvIGxvd2VyIGVsZWN0cmljIGdlbmVyYXRpb24gcHJpY2VzLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+UmluZ2VuYmFjaCBzYWlkIGEgcmlkZXIgdG8gcmVpbWJ1cnNlIHRoZSB1dGlsaXR5IGZv
ciBncmlkIG1vZGVybml6YXRpb24gd291bGQgaW5jcmVhc2UgY3VzdG9tZXIgYmlsbHMsIGJ1dCB1
cGdyYWRlcyB3b3VsZCBhbHNvIGxpa2VseSBtZWFuIHBvdGVudGlhbCBzYXZpbmdzIGZvciBjdXN0
b21lcnMgbGF0ZXIgd2l0aCBhIG1vcmUgZWZmaWNpZW50IGdyaWQuPC9wPjxwPlNuaXRjaGxlciBz
YWlkIGlmIHdob2xlc2FsZSBlbGVjdHJpY2l0eSBwcmljZXMgY29udGludWUgdG8gZ28gbG93ZXIg
YW5kICYjODIyMDtvdmVyYWxsIHByaWNlcyBhcmUgZ29pbmcgaGlnaGVyLCB0aGVuIHV0aWxpdGll
cyBhcmUgYWRkaW5nIG90aGVyIGNoYXJnZXMgYW5kIGNvbnN1bWVycyBhcmUgbm90IGdldHRpbmcg
dGhlIGJlbmVmaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CZXR0eSBMaW4tRmlzaGVyIGNhbiBiZSByZWFjaGVk
IGF0IDMzMC05OTYtMzcyNCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YmxpbmZpc2hlckB0aGViZWFjb25q
b3VybmFsLmNvbSI+YmxpbmZpc2hlckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBo
ZXI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JsaW5maXNoZXJBQkoiIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O2JsaW5maXNoZXJBQkombmJzcDs8L2E+IG9uIFR3aXR0ZXIgb3IgPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vQmV0dHlMaW5GaXNoZXJBQkoiIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0JldHR5TGluRmlzaGVyQUJKPC9hPiBhbmQgc2VlIGFs
bCBoZXIgc3RvcmllcyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2JldHR5IiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2JldHR5PC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.