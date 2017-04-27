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FirstEnergy first-quarter profit falls 37.5 percent

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: April 27, 2017 - 05:26 PM

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