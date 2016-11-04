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FirstEnergy looking at ‘strategic options’ for its power plants

By Beacon Journal staff report

Published: November 4, 2016 - 10:20 AM | Updated: November 4, 2016 - 10:32 AM

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