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FirstEnergy says strategic options include sale of 13 power plants

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: November 4, 2016 - 10:20 AM | Updated: November 4, 2016 - 03:16 PM

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