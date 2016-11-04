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FirstEnergy says strategic options include sale of 13 power plants

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: November 4, 2016 - 10:20 AM
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The Davis-Besse Nuclear Power Station on the shore of Lake Erie near Port Clinton, Ohio, is shown in a company photo. (AP Photo/FirstEnergy Nuclear Operating Company)


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