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FirstEnergy Solutions cancels NOPEC electricity deal for 500,000; now locked in legal battle

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: October 31, 2016 - 03:17 PM

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