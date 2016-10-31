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FirstEnergy Solutions cancels NOPEC electricity deal for 500,000; now locked in legal battle

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: October 31, 2016 - 03:17 PM

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FirstEnergy Solutions cancels NOPEC electricity deal for 500,000; now locked in legal battle

FirstEnergy Solutions has canceled its electricity deal with the state’s largest consortium of communities serving 500,000 customers, and the two are now locked in a legal battle.

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