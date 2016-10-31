FirstEnergy Solutions cancels NOPEC electricity deal for 500,000; now locked in legal battle

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Rmlyc3RFbmVyZ3kgU29sdXRpb25zIGhhcyBjYW5jZWxlZCBpdHMgZWxlY3RyaWNpdHkgZGVh
bCB3aXRoIHRoZSBzdGF0ZSYjODIxNztzIGxhcmdlc3QgY29uc29ydGl1bSBvZiBjb21tdW5pdGll
cyBzZXJ2aW5nIDUwMCwwMDAgY3VzdG9tZXJzLCBhbmQgdGhlIHR3byBhcmUgbm93IGxvY2tlZCBp
biBhIGxlZ2FsIGJhdHRsZS48L3A+PHA+Rmlyc3RFbmVyZ3kgU29sdXRpb25zLCBhIHN1YnNpZGlh
cnkgb2YgQWtyb24tYmFzZWQgRmlyc3RFbmVyZ3kgQ29ycC4sIG9uIEZyaWRheSBub3RpZmllZCB0
aGUgTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gUHVibGljIEVuZXJneSBDb3VuY2lsIHRoYXQgaXQgd2FzIGNhbmNl
bGluZyBpdHMgbmluZS15ZWFyIGNvbnRyYWN0IHRocmVlIHllYXJzIGVhcmx5LCBlZmZlY3RpdmUg
SmFuLiAxLjwvcD48cD5Cb3RoIHBhcnRpZXMgaGF2ZSBzYWlkIGN1c3RvbWVycyB3aWxsIG5vdCBi
ZSB3aXRob3V0IHBvd2VyLCBhcyBjdXN0b21lcnMgd291bGQgcmV2ZXJ0IGJhY2sgdG8gdGhlIHJl
Z3VsYXRlZCBjb21wYW55ICYjODIxMjsgZWl0aGVyIE9oaW8gRWRpc29uIG9yIHRoZSBJbGx1bWlu
YXRpbmcgQ29tcGFueSAmIzgyMTI7IGRlcGVuZGluZyB1cG9uIHRoZWlyIHNlcnZpY2UgdGVycml0
b3J5LjwvcD48cD5OT1BFQyBvZmZpY2lhbHMgc2FpZCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGFscmVhZHkgd29y
a2luZyBvbiBmaW5kaW5nIGEgbmV3IHN1cHBsaWVyIGZvciB0aGVpciBjdXN0b21lcnMuPC9wPjxw
PlRoZSBjb250cmFjdCwgd2hpY2ggYmVnYW4gaW4gMjAxMCwgZ3VhcmFudGVlcyBhIDYgcGVyY2Vu
dCBkaXNjb3VudCB0byBjb25zdW1lcnMgYW5kIGEgNCBwZXJjZW50IGRpc2NvdW50IHRvIHNtYWxs
IGJ1c2luZXNzZXMgb2ZmIGVsZWN0cmljIHByaWNlcyBjaGFyZ2VkIGJ5IHV0aWxpdGllcyBPaGlv
IEVkaXNvbiBhbmQgdGhlIElsbHVtaW5hdGluZyBDb21wYW55LiBOT1BFQyBpcyBhIGNvbnNvcnRp
dW0gb2YgbW9yZSB0aGFuIDIwMCBnb3Zlcm5tZW50cywgaW5jbHVkaW5nIHNvbWUgY29tbXVuaXRp
ZXMgaW4gTm9ydGhlcm4gU3VtbWl0IENvdW50eSBhbmQgUG9ydGFnZSBDb3VudHkuPC9wPjxwPk5P
UEVDIEV4ZWN1dGl2ZSBEaXJlY3RvciBDaHVjayBLZWlwZXIgc2FpZCBGaXJzdEVuZXJneSBTb2x1
dGlvbnMgY2FtZSBvdXQgb2YgdGhlIGJsdWUgbGFzdCB3ZWVrIGRlbWFuZGluZyBjb25jZXNzaW9u
cyBmcm9tIE5PUEVDLCBhbmQgd2hlbiBOT1BFQyByZWplY3RlZCB0aGUgY29uY2Vzc2lvbnMsIEZp
cnN0RW5lcmd5IFNvbHV0aW9ucyBpbnN0ZWFkIGNhbmNlbGVkIHRoZSBjb250cmFjdC48L3A+PHA+
S2VpcGVyIHNhaWQgTk9QRUMgb2ZmaWNpYWxzIGhhZCBiZWVuIHdhaXRpbmcgZm9yIEZpcnN0RW5l
cmd5IFNvbHV0aW9ucyBvZmZpY2lhbHMgdG8gY29tcGxldGUgcmVxdWlyZWQgb3B0LW91dCBub3Rp
Y2VzIGZvciBpdHMgY3VzdG9tZXJzIHdoZW4gaW5zdGVhZCBpdCB3YXMgc3VycHJpc2VkIHdpdGgg
d2hhdCBoZSBjYWxsZWQgdGhlICYjODIyMDtkZW1hbmRzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO1dl
IGRldHJpbWVudGFsbHkgcmVsaWVkIG9uIHRoZW0uIFRoZXkgY291bGQgaGF2ZSB0b2xkIHVzIGF0
IGEgbnVtYmVyIG9mIHBvaW50cywgaW4gdGltZSB0byBhbGxvdyB1cyB0byBnZXQgYW5vdGhlciBw
b3dlciBzdXBwbGllciwmIzgyMjE7IHNhaWQgS2VpcGVyLCBjYWxsaW5nIHRoZSBub3RpY2Ugbm90
IHRoZSAmIzgyMjA7MTF0aCBob3VyLCYjODIyMTsgYnV0ICYjODIyMDt0aGUgMTN0aCBob3VyLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+Rmlyc3RFbmVyZ3kgU29sdXRpb25zIHNwb2tlc3dvbWFuIERpYW5lIEZyYW5j
aXMgc2FpZCB0aGUgY29tcGFueSBoYWQgYmVlbiBpbiBkaXNjdXNzaW9ucyBmb3IgYSB5ZWFyIHdp
dGggTk9QRUMgYW5kIGNvbmZpcm1lZCB0aGUgY29tcGFueSBhc2tlZCBmb3IgY29uY2Vzc2lvbnMg
aW4gdGhlIGFtb3VudCBvZiBtb25leSBpdCBwYWlkIE5PUEVDIGRpcmVjdGx5IGZvciBpdHMgY29u
dHJhY3QuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSYjODIxNztyZSBub3QgZXhhY3RseSBpbiBsaW5lIHdp
dGguLi4gcGF5bWVudHMgd2UgbWFrZSB0byBvdGhlciBhZ2VudHMgYW5kIGFnZ3JlZ2F0b3JzLiBX
ZSB3ZXJlIGFza2luZyB0aGVtIHRvIGJyaW5nIHRoZWlyIGZlZXMgaW4gbGluZSB3aXRoIG90aGVy
IGFnZ3JlZ2F0b3JzLCYjODIyMTsgc2FpZCBGcmFuY2lzLCBkZWNsaW5pbmcgdG8gZGlzY2xvc2Ug
dGhlIGZlZS48L3A+PHA+Rmlyc3RFbmVyZ3kgU29sdXRpb25zIGFsc28gaGFzIHNpbWlsYXIgbG9u
Zy10ZXJtIGRlYWxzIHdpdGggbWFueSBvdGhlciBBa3Jvbi1hcmVhIGNvbW11bml0aWVzIGZvciBl
bGVjdHJpY2l0eSBhZ2dyZWdhdGlvbnMuIEZyYW5jaXMgc2FpZCBvbiBNb25kYXkgdGhhdCBub25l
IG9mIHRob3NlIGNvbnRyYWN0cyBhcmUgYXQgcmlzay48L3A+PHA+SW4gdGhlIG1lYW50aW1lLCBh
IGxlZ2FsIGJhdHRsZSBoYXMgZW5zdWVkLiBPbiBGcmlkYXksIEZpcnN0RW5lcmd5IHNvbHV0aW9u
cyBmaWxlZCBhIG1vdGlvbiBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5IENvbW1vbiBQbGVhcyBDb3VydCB0byBi
bG9jayBhIGNoZWNrIGZvciBhbiB1bmRpc2Nsb3NlZCBhbW91bnQgdGhhdCBOT1BFQyBwdWxsZWQg
b24gRmlyc3RFbmVyZ3kgU29sdXRpb25zJiM4MjE3OyBsaW5lIG9mIGNyZWRpdCwgYXMgb3V0bGlu
ZWQgaW4gdGhlIHR3byBwYXJ0aWVzJiM4MjE3OyBjb250cmFjdC4gVGhlIGFtb3VudCBpcyBjb25m
aWRlbnRpYWwgYW5kIHdhcyByZW1vdmVkIGZyb20gY291cnQgcmVjb3Jkcy4gPC9wPjxwPktlaXBl
ciBzYWlkIE5PUEVDIGlzIHByb3RlY3RpbmcgaXRzIGN1c3RvbWVycyBpbiBnb2luZyBmb3IgdGhl
IGxpbmUgb2YgY3JlZGl0LiBUaGVyZSBoYXMgYmVlbiB0YWxrIGFuZCBydW1vcnMgYW1pZCB0aGUg
aW5kdXN0cnkgdGhhdCBGaXJzdEVuZXJneSBTb2x1dGlvbnMgb3IgaXRzIHBhcmVudCBjb21wYW55
LCBGaXJzdEVuZXJneSBDb3JwLiBjb3VsZCBiZSBzb2xkLCB0YWtlbiBvdmVyLCBvciBkZWNsYXJl
IGJhbmtydXB0Y3kuPC9wPjxwPkNvbXBhbnkgb2ZmaWNpYWxzIGRlY2xpbmVkIHRvIHRhbGsgYWJv
dXQgc3VjaCBzcGVjdWxhdGlvbi48L3A+PHA+T24gRnJpZGF5LCB0aGUgY29tcGFueSwgaW4gaXRz
IGZpbGluZywgc2FpZCAmIzgyMjA7bWFraW5nIGFuIGltbWVkaWF0ZSBwYXltZW50IG9mIHRoaXMg
c2l6ZSBvbiBzdWNoIHNob3J0IG5vdGljZSB3b3VsZCByZXF1aXJlIEZFUyB0byBib3Jyb3cgdGhl
c2UgZnVuZHMsIHdoaWNoIHdvdWxkIHBvdGVudGlhbGx5IGNhdXNlIHNldmVyZSBidXNpbmVzcyBk
aXNydXB0aW9uLCBpbmNyZWFzZSBpdHMgZGVidCBsb2FkJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO3BvdGVu
dGlhbGx5IGxlYWQgdG8gYSBkb3duZ3JhZGUgb2YgaXRzIGNyZWRpdCByYXRpbmcsIGFuZCBhZGRp
dGlvbmFsIGNvbGxhdGVyYWwgY2FsbHMgZnJvbSBjcmVkaXRvcnMgW29yIGJvdGhdLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+VGhlIG1hdHRlciBpcyBiZWZvcmUgU3VtbWl0IENvdW50eSBDb21tb24gUGxlYXMgSnVk
Z2UgVGFtbXkgTyYjODIxNztCcmllbi48L3A+PHA+S2VpcGVyIHNhaWQgaGlzIGdvYWwgaXMgdG8g
Z2V0IGEgbmV3IHN1cHBsaWVyIGFzIHNvb24gYXMgcG9zc2libGUsIGFuZCBoZSBpcyBhbHJlYWR5
IGluIGRpc2N1c3Npb25zIHdpdGggc2V2ZXJhbCBjb21wYW5pZXMuIEJlY2F1c2UgdGhlIHRpbWlu
ZyBpcyBzbyBzaG9ydCwgdGhlcmUgaXMgYSBwb3NzaWJpbGl0eSB0aGF0IHNvbWUgTk9QRUMgY3Vz
dG9tZXJzIHdpbGwgcmV0dXJuIHRvIHRoZSBGaXJzdEVuZXJneSB1dGlsaXR5LCBhbmQgdGhlbiBj
YW4gcmUtZW5yb2xsIHdpdGggTk9QRUMgb25jZSB0aGUgbmV3IG9mZmVyIGlzIGF2YWlsYWJsZS48
L3A+PHA+QmV0dHkgTGluLUZpc2hlciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MjQgb3Ig
PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJsaW5maXNoZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmJsaW5maXNo
ZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9ibGluZmlzaGVyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtibGlu
ZmlzaGVyQUJKJm5ic3A7PC9hPiBvbiBUd2l0dGVyIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFj
ZWJvb2suY29tL0JldHR5TGluRmlzaGVyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29r
LmNvbS9CZXR0eUxpbkZpc2hlckFCSjwvYT4gYW5kIHNlZSBhbGwgaGVyIHN0b3JpZXMgYXQgPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9iZXR0eSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlv
LmNvbS9iZXR0eTwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.