All CATEGORIES
☰ Menu

Fitbit tracks your steps; now it wants to chart your z’s, too

By Anick Jesdanun
Associated Press

Published: March 6, 2017 - 06:58 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this March 2017 photo in New York, Fitbit's new Alta HR is shown in several colors. The new sleep tools come as Fitbit announces an updated version of its Alta tracker. The new version has heart rate monitoring and seven days of battery life. It goes on sale in April for about $150. (AP Photo/Mark Lennihan)


MORE IN BUSINESS

nickles07cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Longtime Nickles Bakery Thrift Store in Akron closing - 7:59 AM

When the Nickles Bakery Thrift Store in Akron closes Friday, it will mean more than just having to find a new place to buy discounted bakery items. It also will mark the end of nearly three decades’ worth of friendships.

summacare07_04
SummaCare moving from downtown Akron to East End development
menards07gfxWEB
Developers propose Menards, Meijer for Brimfield site
Corrections and Clarifications
fitbit07_06
Fitbit tracks your steps; now it wants to chart your z’s, too
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next