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Five best industries for aspiring entrepreneurs in 2017

By Jackie Zimmermann
NerdWallet

Published: January 13, 2017 - 06:05 PM
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In this May 16, 2014 photo, Daniel Lewis, Mosquito Authority, sprays to kill mosquitos before the summer season, in Jacksonville, N.C. From landscaping to cleaning to pest control, businesses in maintenance industries that service residences and commercial buildings saw a 13 percent increase in sales in 2016, according to Sageworks. If you gain the right expertise, Sageworks analyst James Noe says, these businesses are easy to start because they have relatively low upfront costs and don't require large inventory, staff or dedicated office space. (Maria Sestito/The Jacksonville Daily News via AP)


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