Five worst new car features

PHA+VGhlIHN0YXRlIG9mIHRoZSBhdXRvIGluZHVzdHJ5IGlzIG9uZSBvZiBvcHBvc2l0ZXMuIFRo
ZXJlIGFyZSBzcG9ydCB1dGlsaXR5IHZlaGljbGVzIHdpdGggbW9yZSBob3JzZXBvd2VyIHRoYW4g
c3BvcnRzIGNhcnMsIGFuZCBwaWNrdXAgdHJ1Y2tzIGVxdWlwcGVkIGxpa2UgbHV4dXJ5IGZsYWdz
aGlwcy4gQW1lcmljYW5zIGhvbGQgb24gdG8gdGhlaXIgY2FycyBmb3Igb3ZlciAxMSB5ZWFycyB5
ZXQgbmV3LWNhciBzYWxlcyBicm9rZSByZWNvcmRzIGluIDIwMTUgYW5kIGFnYWluIGluIDIwMTYu
IFlldCB3ZSYjODIxNztyZSBhbHNvIHBheWluZyByZWNvcmQtaGlnaCBwcmljZXMgb2YgbW9yZSB0
aGFuICQzNCwwMDAgdG8gbG9hZCB1cCBvdXIgdmVoaWNsZXMgd2l0aCBzdHVmZiB0aGF0IGFnZ3Jh
dmF0ZXMgdXMuPC9wPjxwPlNvIG11Y2ggc3R1ZmYuIEV2ZW4gdGhvdWdoIHRoZXJlIGFyZSBmZXcg
bmV3LWNhciBkdWRzLCBjb25zdW1lciBjb21wbGFpbnRzIGFyZSBvbiB0aGUgcmlzZSBiZWNhdXNl
IG9mIHRlY2hub2xvZ3kgcmFuZ2luZyBmcm9tIGJhbGt5IHZvaWNlIGNvbW1hbmRzIHRvIGdsaXRj
aHkgdG91Y2ggc2NyZWVucyBhbmQgZW5vdWdoIGJlbGxzIGFuZCB3aGlzdGxlcyB0byBtYWtlIHlv
dSBkaXp6eS48L3A+PHA+QXQgYmVzdCwgaXQgbWFrZXMgdXMgc2FmZXIgYW5kIHByb3ZpZGVzIGNv
bnZlbmllbmNlLiBBdCB3b3JzdCwgYW5kIHRvbyBvZnRlbiwgaXQgbWFrZXMgdXMgY29uZnVzZWQu
PC9wPjxwPkNvbXBsYWludHMgb24gdGhlIHN1aXRlIG9mIHN5c3RlbXMgZ2VuZXJhbGx5IGtub3du
IGFzIGluZm90YWlubWVudCBhY2NvdW50cyBmb3IgMjIgcGVyY2VudCAmIzgyMTI7IHRoZSBsYXJn
ZXN0IGNhdGVnb3J5ICYjODIxMjsgb2YgY29uc3VtZXIgY29tcGxhaW50cyBpbiB0aGUgZmlyc3Qg
dGhyZWUgeWVhcnMgb2Ygb3duZXJzaGlwLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIDIwMTcgSi5ELiBQb3dl
ciB2ZWhpY2xlIGRlcGVuZGFiaWxpdHkgc3R1ZHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJbmNyZWFzZWQgY29t
cGxleGl0eSBlcXVhbHMgaW5jcmVhc2VkIHByb2JsZW1zLCYjODIyMTsgQ29uc3VtZXIgUmVwb3J0
cyB3YXJuZWQgY29uc3VtZXJzIChhbmQgYXV0b21ha2VycykgaW4gaXRzIDIwMTYgY2FyIHJlbGlh
YmlsaXR5IHN1cnZleS48L3A+PHA+SGVyZSBhcmUgdGhlIGJpZ2dlc3Qgc291cmNlcyBvZiBuZXct
Y2FyIGZydXN0cmF0aW9uLjwvcD48cD5Ub3VjaCBzY3JlZW5zPC9wPjxwPkxvb2tpbmcgYXQgaXQg
ZnJvbSBhbiBldm9sdXRpb25hcnkgdmlldywgdG91Y2ggc2NyZWVucyBoYWQgdG8gaGFwcGVuIHRv
IGdldCB0byB0aGUgbmV4dCB0aGluZy4gV2l0aCB0aGUgYmFja3VwIGNhbWVyYSBtYW5kYXRlZCBp
biBhbGwgMjAxOCBtb2RlbCB5ZWFyIHZlaGljbGVzLCBpdCBtYWRlIHNlbnNlIHRvIGNvbWJpbmUg
YXVkaW8sIGNsaW1hdGUsIG5hdmlnYXRpb24sIHBob25lIGFuZCB2ZWhpY2xlIGluZm8gZnVuY3Rp
b25zIGludG8gdGhlIHNjcmVlbi4gQnV0IHRvbyBvZnRlbiwgZXNwZWNpYWxseSBpbiBBc2lhbiBt
YWtlcywgdGhlIGJ1dHRvbnMgYXJlIHRvbyBzbWFsbCwgdGhlIGludGVyZmFjZSB0b28gbGF5ZXJl
ZCB0byBzYWZlbHkgZXhlY3V0ZSBhIHNpbXBsZSBjb21tYW5kLiA8L3A+PHA+SXQgYmVjb21lcyBz
b21ldGhpbmcgbWFueSBkcml2ZXJzIHdvdWxkIHJhdGhlciBub3QgdXNlLjwvcD48cD5TZW5zaXRp
dmUgY29udHJvbHM8L3A+PHA+R2l2ZSBDYWRpbGxhYyBjcmVkaXQgZm9yIHRyeWluZyBzb21ldGhp
bmcgbmV3IHdoZW4gaXQgZGVidXRlZCB0aGUgQ1VFIHN5c3RlbSBpbiAyMDExIGZvciBtb2RlbCB5
ZWFyIDIwMTMuIENhZGlsbGFjIFVzZXIgRXhwZXJpZW5jZSB1c2VkIGNhcGFjaXRpdmUsIG9yIHRv
dWNoIHNlbnNpdGl2ZSwgdGVjaG5vbG9neSBzdWNoIGFzIG9uIGEgdGFibGV0IHRvIGNoYW5nZSB0
aGUgdGVtcGVyYXR1cmUgb3IgcmFkaW8gdm9sdW1lLiA8L3A+PHA+VGhlIGRlc2lnbiB3YXMgc2hh
cnAsIGFuZCB0aGUgaGlkZGVuIHN0b3JhZ2UgdW5pdCBiZWhpbmQgdGhlIHBhbmVsIHdhcyBjbGV2
ZXIsIGJ1dCBmdW5jdGlvbmFsbHkgaXQgdG9vayBzZXZlcmFsIGF0dGVtcHRzIHRvIG5haWwgdGhl
IHJpZ2h0IHRlbXAgb3Igdm9sdW1lLiBJdCB3YXMgd29yc2UgdGhhbiBhIGJ1dHRvbi4gVGhlcmUm
IzgyMTc7cyBubyBzZW5zZSBpbiByZWludmVudGluZyBzb21ldGhpbmcgdG8gbWFrZSBpdCB3b3Jz
ZS48L3A+PHA+R2VhciBzaGlmdGVyczwvcD48cD5MaWtlIGJ1dHRvbnMsIGdlYXIgc2hpZnRlcnMg
ZGlkbiYjODIxNzt0IGNhdXNlIG1hbnkgcHJvYmxlbXMgYSBkZWNhZGUgYWdvLCB5ZXQgZW5naW5l
ZXJzIGFuZCBkZXNpZ25lcnMgd2VyZSBpbnRlbnQgb24gcmVpbnZlbnRpbmcgdGhlbS4gU3Bhd25l
ZCBieSBCTVcgYW5kIG1peGVkIHVwIGJ5IEZpYXQgQ2hyeXNsZXIgQXV0b21vYmlsZXMsIHNvbWUg
Z2VhciBrbm9icyBkZWZhdWx0IHRvIGEgbWlkZGxlIHNldHRpbmcsIHNvIGl0JiM4MjE3O3MgdW5j
bGVhciBpZiBpdCBpcyBpbiBwYXJrLCByZXZlcnNlLCBvciBuZXV0cmFsLiBTbyBhIGRyaXZlciBj
YW4gc2h1dCBvZmYgdGhlIGVuZ2luZSBhbmQgc3RlcCBvdXQgb2YgdGhlIGNhciB3aGlsZSBpdCBp
cyBpbiBuZXV0cmFsLiA8L3A+PHA+RkNBIGhhZCB0byByZWNhbGwgMS4xIG1pbGxpb24gdmVoaWNs
ZXMgZHVlIHRvIHZlaGljbGVzIHJvbGxpbmcgYXdheSBhbmQgaW5qdXJpbmcgb3duZXJzLCBhbmQg
aW4gb25lIGhpZ2gtcHJvZmlsZSBjYXNlLCA8ZW0+U3RhciBUcmVrPC9lbT4gYWN0b3IgQW50b24g
WWVsY2hpbiB3YXMga2lsbGVkIHdoZW4gaGlzIEplZXAgR3JhbmQgQ2hlcm9rZWUgcm9sbGVkIGF3
YXkgYW5kIHBpbm5lZCBoaW0gYWdhaW5zdCBhIGJyaWNrIHBpbGxhci48L3A+PHA+TG9ja291dCBt
b2RlPC9wPjxwPlNvbWUgbWFrZXMgYXNzdW1lIHRoZXJlIGFyZSBubyBzdWNoIHRoaW5nIGFzIHBh
c3NlbmdlcnMgYnkgbG9ja2luZyBvdXQgcGhvbmUgcGFpcmluZyBvciBuYXZpZ2F0aW9uIHNldHRp
bmdzIHdoaWxlIHRoZSBjYXIgaXMgaW4gbW90aW9uLiBXZSBnZXQgaXQsIHdlIHNob3VsZG4mIzgy
MTc7dCBiZSBwYWlyaW5nIHBob25lcyB3aGlsZSBkcml2aW5nLCBidXQgYW4gZWFzeSBvdmVycmlk
ZSB0byBhbGxvdyBhIHBhc3NlbmdlciB0byBkbyBpdCBjb3VsZCBiZSB0byBkZXRlY3QgaWYgdGhl
IHBhc3NlbmdlciBzZWF0IGJlbHQgaXMgZW5nYWdlZC48L3A+PHA+U3RhcnQtc3RvcDwvcD48cD5B
dXRvbWF0aWMgc3RhcnQtc3RvcCBzaHV0cyBvZmYgdGhlIGVuZ2luZSBhdCBzdG9wIGxpZ2h0cyBv
ciBvdGhlciBzdXN0YWluZWQgc3RvcHMgdG8gc2F2ZSBmdWVsIGFuZCByZWR1Y2UgZW1pc3Npb25z
LiBMZXQgb2ZmIHRoZSBicmFrZSBvciBwdXQgaXQgaW4gZ2VhciwgYW5kIHRoZSBlbmdpbmUgc3Rh
cnRzIHVwIGFnYWluLiA8L3A+PHA+TW9zdCBsdXh1cnkgbWFrZXMgaGF2ZSBpdCBhbmQgbWFueSBt
YWluc3RyZWFtIG1vZGVscyBhcmUgZ2V0dGluZyBpdC4gPC9wPjxwPlRoZSBpc3N1ZSBpcyBub3Qg
dGhlIHRlY2hub2xvZ3kgaXRzZWxmLCBidXQgdGhlIGluYWJpbGl0eSBpbiBzb21lIGNhcnMgdG8g
ZGlzYWJsZSBpdCB3aXRoIGEgYnV0dG9uLCBzYXksIGlmIHlvdSYjODIxNztyZSBpbiB0aGUgc3Rv
cC1hbmQtZ28gY3Jhd2wgY29tbXV0ZSwgb3IgbW9zdCBwcm9ibGVtYXRpY2FsbHksIGlmIHlvdSYj
ODIxNztyZSB0dXJuaW5nIGxlZnQgYXQgYSBsaWdodCBhbmQgbmVlZCB0byBndW4gaXQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.