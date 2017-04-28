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Five worst new car features

By Robert Duffer
Chicago Tribune

Published: April 28, 2017 - 06:31 PM
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All these advanced safety features and creature comfort sophistications mean you need a degree in advanced level programming. Ford uses buttons, arrows, touchscreens and dials to confusing affect. (Robert Duffer/Chicago Tribune/TNS)


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