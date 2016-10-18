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Fatal plane crash

Flight crew’s many mistakes largely caused fatal Akron crash, federal board says

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: October 18, 2016 - 09:56 AM | Updated: October 19, 2016 - 11:45 AM
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A memorial at the crash site of The Hawker 125-700 plane that crashed on Nov. 10, 2015 into an apartment building on Mogadore Road, photographed on Tuesday in Akron. Federal investigators will say what they believe the cause of the plane crash that killed 9 people was on Tuesday.(Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal/)

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