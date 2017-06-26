Food manufacturing carves out larger slice of Northeast Ohio’s economy

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V2VsbCBoZXJlJiM4MjE3O3Mgc29tZSBlY29ub21pYyBuZXdzIHRvIGJpdGUgaW50by48L3A+
PHA+Rm9vZCBtYW51ZmFjdHVyaW5nIGlzIGEgYmlnICYjODIxMjsgYW5kIGdyb3dpbmcgJiM4MjEy
OyAgYnVzaW5lc3MgaW4gTm9ydGhlYXN0IE9oaW8uIDwvcD48cD5UZWFtIE5vcnRoZWFzdCBPaGlv
IChUZWFtIE5FTyksIHRoZSByZWdpb25hbCBidXNpbmVzcyBhdHRyYWN0aW9uIGdyb3VwIGJhc2Vk
IGluIENsZXZlbGFuZCwgcmVsZWFzZWQgc29tZSBmdW4gZm9vZC1tYW51ZmFjdHVyaW5nIGZhY3Rz
IHRoaXMgd2Vlazo8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtGb29kIGFuZCBiZXZlcmFnZSBtYW51ZmFj
dHVyaW5nIGVtcGxveW1lbnQgZ3JldyAyMSBwZXJjZW50IGluIGFuIDE4LWNvdW50eSBOb3J0aGVh
c3QgT2hpbyByZWdpb24gZnJvbSAyMDA3IHRvIDIwMTYsIGNvbXBhcmVkIHRvIDUgcGVyY2VudCBu
YXRpb253aWRlLiAoVGhlIHJlZ2lvbiBpbmNsdWRlcyBDdXlhaG9nYSwgU3VtbWl0LCBTdGFyaywg
UG9ydGFnZSwgTWVkaW5hIGFuZCBXYXluZS4pPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIGdyb3d0
aCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBjb250aW51ZSBvdmVyIHRoZSBuZXh0IGRlY2FkZSwgd2l0aCBwcm9q
ZWN0aW9ucyBvZiAxNCBwZXJjZW50IGdyb3d0aCBmb3IgTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gYW5kIDEwIHBl
cmNlbnQgZ3Jvd3RoIGZvciB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBhcyBhIHdob2xlLjwvcD48cD4mIzgy
MjY7JiM4MjAxO0Zvb2QgbWFudWZhY3R1cmluZyBlbXBsb3ltZW50IGdyZXcgdG8gYWxtb3N0IDIy
LDAwMCBlbXBsb3llZXMgaW4gdGhlIGFyZWEuPC9wPjxwPk9uZSBiaWcgZW1wbG95ZXIgaW4gdGhl
IGFyZWEmIzgyMTc7cyBmb29kIG1hbnVmYWN0dXJpbmcgaW5kdXN0cnkgaXMgSi5NLiBTbXVja2Vy
IENvLiBvZiBPcnJ2aWxsZS4gPC9wPjxwPlNtdWNrZXIsIG1ha2VyIG9mIG1ham9yIGJyYW5kcyBp
bmNsdWRpbmcgRm9sZ2VycyBjb2ZmZWUgYXMgd2VsbCBhcyBTbXVja2VycyBqYW1zIGFuZCBqZWxs
aWVzLCBib2FzdGVkIGFib3V0IDEsMjAwIGVtcGxveWVlcyBiZWZvcmUgdGhlIGNvbXBhbnkgcmV2
ZWFsZWQgbGFzdCB3ZWVrIHRoYXQgaXQgd2FzIGVsaW1pbmF0aW5nIDI2MCBjb3Jwb3JhdGUgYWRt
aW5pc3RyYXRpdmUgcG9zaXRpb25zLCBpbmNsdWRpbmcgNzIgam9icyBpbiBPcnJ2aWxsZS48L3A+
PHA+QWJvdXQgMTMwIHBvc2l0aW9ucyB3aWxsIGJlIGVsaW1pbmF0ZWQgdGhyb3VnaCB0aGUgb3Jn
YW5pemF0aW9uIHJlYWxpZ25tZW50LCBhbmQgcm91Z2hseSBhbm90aGVyIDEzMCB2YWNhbnQgcG9z
aXRpb25zIHdpbGwgbm90IGJlIGZpbGxlZC48L3A+PHA+S2F0aWUgQnlhcmQgY2FuIGJlIHJlYWNo
ZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzgxIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzprYnlhcmRAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb20iPmtieWFyZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.