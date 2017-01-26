For most Americans, Dow 20,000 carries little benefit

PHA+V0FTSElOR1RPTjogV2hpbGUgV2FsbCBTdHJlZXQgY2VsZWJyYXRlcyB5ZXQgYW5vdGhlciBz
dG9jayBtYXJrZXQgcmVjb3JkICYjODIxMjsgc3VycGFzc2luZyAyMCwwMDAgb24gdGhlIERvdyBK
b25lcyBpbmR1c3RyaWFsIGF2ZXJhZ2UgJiM4MjEyOyBtYW55IEFtZXJpY2FucyBoYXZlIGxpdHRs
ZSByZWFzb24gdG8gY2hlZXIuPC9wPjxwPkRlc3BpdGUgdGhlIHNwcmVhZCBvZiA0MDEoaykgcmV0
aXJlbWVudCBwbGFucywgdGhlIHdlYWx0aGllc3QgMTAgcGVyY2VudCBvZiBob3VzZWhvbGRzIG93
biByb3VnaGx5IDgwIHBlcmNlbnQgb2Ygc3RvY2sgbWFya2V0IHdlYWx0aC4gVGhlIERvdyYjODIx
NztzIDIzIHBlcmNlbnQgc3VyZ2Ugb3ZlciB0aGUgcGFzdCB5ZWFyIGhhcyBiZW5lZml0ZWQgbW9z
dGx5IGludmVzdG9ycyB3aG8gd2VyZSBhbHJlYWR5IHdlbGwgb2ZmLjwvcD48cD5UaGUgcmlzaW5n
IGNvbmNlbnRyYXRpb24gb2Ygd2VhbHRoIGF0IHRoZSB0b3AgaXMgb25lIHJlYXNvbiB3aHkgdGhl
IGVjb25vbXkmIzgyMTc7cyBzaWduaWZpY2FudCBnYWlucyBzaW5jZSB0aGUgR3JlYXQgUmVjZXNz
aW9uIGVuZGVkIDcmIzE4OTsgeWVhcnMgYWdvIGhhdmVuJiM4MjE3O3QgYmVlbiBmZWx0IGJ5IG1h
bnkgQW1lcmljYW5zLiBUaG91Z2ggdGhlIERvdyBtb3JlIHRoYW4gZG91YmxlZCBpbiBQcmVzaWRl
bnQgQmFyYWNrIE9iYW1hJiM4MjE3O3MgdHdvIHRlcm1zLCBwYXkgZ3Jvd3RoIHdhcyBzdGFnbmFu
dCwgZXNwZWNpYWxseSBmb3IgcGVvcGxlIHdpdGhvdXQgaGlnaGVyIGVkdWNhdGlvbiBvciBoaWdo
LXRlY2ggc2tpbGxzLiBEaXNjb250ZW50IGFuZCBhbnhpZXR5IGFib3V0IHRoZSBlY29ub215JiM4
MjE3O3MgZGlyZWN0aW9uIGhlbHBlZCBmdWVsIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7
cyBlbGVjdGlvbiB2aWN0b3J5LjwvcD48cD5Ob3csIGEgbWFqb3IgY2hhbGxlbmdlIGZvciBUcnVt
cCBpcyB0byBoZWxwIGV4dGVuZCB0aGUgZWNvbm9teSYjODIxNztzIGdhaW5zIGJleW9uZCB3ZWFs
dGhpZXIgaG91c2Vob2xkcyBhbmQgdGhvc2UgaW4gdGhyaXZpbmcgbGFyZ2UgbWV0cm8gYXJlYXMg
dG8gc3RydWdnbGluZyByZWdpb25zIGFuZCBtYW55IHJ1cmFsIGFyZWFzLjwvcD48cD5SZXNlYXJj
aCBieSBFZHdhcmQgV29sZmYsIGFuIGVjb25vbWlzdCBhdCBOZXcgWW9yayBVbml2ZXJzaXR5LCBm
b3VuZCB0aGF0IHRoZSB3ZWFsdGhpZXN0IDEwIHBlcmNlbnQgb2YgaG91c2Vob2xkcyBvd25lZCA4
MS40IHBlcmNlbnQgb2Ygc3RvY2sgbWFya2V0IHdlYWx0aCBhcyBvZiAyMDEzLCB0aGUgbW9zdCBy
ZWNlbnQgeWVhciBmb3Igd2hpY2ggZmlndXJlcyBhcmUgYXZhaWxhYmxlLiBUaGUgbWlkZGxlIDYw
IHBlcmNlbnQgb2YgVS5TLiBob3VzZWhvbGRzIG93bmVkIGp1c3QgNy43IHBlcmNlbnQuIFRob3Nl
IGZpZ3VyZXMgaW5jbHVkZSBzdG9ja3MgaGVsZCBpbiBpbmRpdmlkdWFsIHJldGlyZW1lbnQgcGxh
bnMgYW5kIDQwMShrKXMgYXMgd2VsbCBhcyBpbiBtdXR1YWwgZnVuZHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtB
bnkgYm9vbSBpbiB0aGUgc3RvY2sgbWFya2V0IGlzIGdvaW5nIHRvIHBhc3MgYnkgdGhlIGdyZWF0
IG1ham9yaXR5IG9mIEFtZXJpY2FucywmIzgyMjE7IFdvbGZmIHNhaWQuPC9wPjxwPk90aGVyIGRh
dGEgZWNobyBoaXMgZmluZGluZ3MuIFRoZSByaWNoZXN0IDEgcGVyY2VudCBvZiBBbWVyaWNhbnMg
b3duZWQgNDQgcGVyY2VudCBvZiBzdG9jayBtYXJrZXQgd2VhbHRoIGluIDIwMTIsIGFjY29yZGlu
ZyB0byBjYWxjdWxhdGlvbnMgYnkgR2FicmllbCBadWNtYW4sIGFuIGVjb25vbWlzdCBhdCB0aGUg
VW5pdmVyc2l0eSBvZiBDYWxpZm9ybmlhLCBCZXJrZWxleS48L3A+PHA+QSByaXNpbmcgc3RvY2sg
bWFya2V0IGRvZXMgcHJvdmlkZSBiZW5lZml0cyB0byB0aGUgYnJvYWRlciBlY29ub215LiBXZWFs
dGhpZXIgaG91c2Vob2xkcyB0eXBpY2FsbHkgaW5jcmVhc2UgdGhlaXIgc3BlbmRpbmcgYXMgdGhl
aXIgYXNzZXRzIHJpc2UgaW4gdmFsdWUuIEFuZCBldmVuIEFtZXJpY2FucyB3aXRoIG9ubHkgbW9k
ZXN0IHJldGlyZW1lbnQgYWNjb3VudHMgbWF5IGZlZWwgd2VhbHRoaWVyIGFuZCBzcGVuZCBtb3Jl
LiBTdWNoIGluY3JlYXNlZCBzcGVuZGluZywgaW4gdHVybiwgY2FuIHNwdXIgZWNvbm9taWMgZ3Jv
d3RoIGFuZCBsZWFkIHRvIG1vcmUgaGlyaW5nLjwvcD48cD5BbmQgd2hlbiB0aGUgc3RvY2sgbWFy
a2V0IGlzIHN0cm9uZywgYnVzaW5lc3NlcyBhcmUgbW9yZSBsaWtlbHkgdG8gaXNzdWUgbmV3IHNo
YXJlcywgYW5kIHNvbWUgd2lsbCB1c2UgdGhlIHByb2NlZWRzIGZyb20gdGhvc2Ugc2hhcmUgc2Fs
ZXMgdG8gYWRkIGpvYnMuPC9wPjxwPkZvciB0eXBpY2FsIEFtZXJpY2FuIGZhbWlsaWVzLCB0aG91
Z2gsIHRoZSBsYXJnZXN0IHNvdXJjZSBvZiB3ZWFsdGggaXMgdGhlIGVxdWl0eSBpbiB0aGVpciBo
b21lLiBJbiBsYXJnZSBwYXJ0LCB0aGF0IGV4cGxhaW5zIHdoeSBldmVuIGFmdGVyIHRoZSByZWNl
c3Npb24gb2ZmaWNpYWxseSBlbmRlZCBpbiBKdW5lIDIwMDksIG1hbnkgQW1lcmljYW5zIGVuam95
ZWQgbGl0dGxlIGltcHJvdmVtZW50IGluIGZpbmFuY2VzLjwvcD48cD5TdG9jayBtYXJrZXRzIHJl
Ym91bmRlZCBiZWdpbm5pbmcgdGhhdCBzcHJpbmcuIEJ1dCBob21lIHZhbHVlcyBrZXB0IGZhbGxp
bmcgdW50aWwgMjAxMiBhbmQgcmV0dXJuZWQgdG8gcHJlLXJlY2Vzc2lvbiBsZXZlbHMgb25seSBp
biBTZXB0ZW1iZXIgMjAxNiwgYWNjb3JkaW5nIHRvIG9uZSBuYXRpb25hbCBtZWFzdXJlLiBJbiBt
YW55IHBhcnRzIG9mIHRoZSBjb3VudHJ5LCBob21lIHZhbHVlcyBhcmUgc3RpbGwgYmVsb3cgdGhl
aXIgbGV2ZWxzIG9mIG5lYXJseSBhIGRlY2FkZSBhZ28gLjwvcD48cD5KdXN0IHVuZGVyIGhhbGYg
b2YgQW1lcmljYW4gaG91c2Vob2xkcyBvd24gc3RvY2ssIGVpdGhlciBkaXJlY3RseSBvciB0aHJv
dWdoIHJldGlyZW1lbnQgYWNjb3VudHMsIGFjY29yZGluZyB0byBGZWRlcmFsIFJlc2VydmUgZGF0
YS4gTW9zdCBvZiB0aG9zZSBwb3J0Zm9saW9zIGFyZSByZWxhdGl2ZWx5IHNtYWxsLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.