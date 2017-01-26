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For most Americans, Dow 20,000 carries little benefit

By Christopher S. Rugaber
Associated Press

Published: January 26, 2017 - 06:59 PM
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People pose with "Charging Bull," a bronze sculpture by Arturo Di Modica, in New York's Financial District, Wednesday. While Wall Street celebrates yet another stock market record, surpassing 20,000 on the Dow Jones industrial average on Wednesday most of America has little reason to cheer. The wealthiest one-tenth of Americans owns 80 percent of stock market wealth. (AP Photo/Richard Drew)


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