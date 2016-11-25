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For some in middle class, Trump plan would mean tax increase

By Christopher S. Rugaber
Associated Press

Published: November 25, 2016 - 09:46 PM
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In this Nov. 10, 2016, file photo, President-elect Donald Trump speaks during his meeting with President Barack Obama in the Oval Office of the White House in Washington. Trump promised big tax cuts for the middle class, but for nearly 8 million families, the opposite would occur: They'd pay more. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File)


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WASHINGTON: President-elect Donald Trump’s proposals would modestly cut income taxes for most middle-class Americans. But for nearly 8 million families — including a majority of single-parent households — the opposite would occur: They’d pay more.

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