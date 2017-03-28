All CATEGORIES
☰ Menu

Ford investing $1.2 billion in three Michigan plants, adding 130 jobs

By Dee-Ann Durbin
Associated Press

Published: March 28, 2017 - 06:26 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This Jan. 17 photo shows a Ford sign at an auto dealership in Hialeah, Fla. Ford Motor Co. is investing $1.2 billion in three Michigan facilities, including an engine plant where it plans to add 130 jobs. President Donald Trump applauded the move in an early morning tweet, Tuesday. (AP Photo/Alan Diaz)


MORE IN BUSINESS

akrondish29cut_06 ED SUBA JR. - AKRON BEACON JOURNAL
Akron Dish: No Greek bake sale this year; Blue Door discontinues dinners; Kent restaurants team up; buy cheap bakery products; wine events

I am in mourning.

samsung29cut_02
Samsung’s fire-prone Note 7 phone may return after recalls
February figures show higher jobless rate but more workers in Summit County compared to year ago
Business news briefs — March 29
whole30
Get ready to meet other new neighbors alongside 365 by Whole Foods at former West Point Market site
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

Prev Next