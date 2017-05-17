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Automobiles

Ford to cut jobs as sales level off, stock price lags

By Dee-Ann Durbin
Associated Press

Published: May 17, 2017 - 06:27 PM
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The logo for the Ford Motor Company appears above a post on the floor of the New York Stock Exchange on Tuesday. Ford Motor Co. said Wednesday it plans to cut 10 percent of its salaried jobs in North America and Asia Pacific this year in an effort to boost profits. (AP Photo/Richard Drew)


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